Старый (не)добрый «Ювентус» вернулся? Кажется, только он может остановить «Интер»

Сегодня, 19:30
Для начала давайте бросим взгляд на турнирную таблицу серии А. После 16 туров «Ювентус» занимает второе место, и кажется, что именно туринцы — единственная команда, которая способна поконкурировать с «Интером» за скудетто. Ну или хотя бы создать хоть какую-то видимость интриги. Отставание всего в четыре очка позволяет на это надеяться.
И это какое-то подзабытое чувство. Последний раз «Ювентус» был так близко к вершине еще при Маурицио Сарри и Криштиану Роналду в сезоне-2019/20, когда и взял свой последний на данный момент титул. Хорошо, на этом же отрезке дистанции в сезоне-2020/21 «Старая синьора» тоже отставала от первого места на четыре очка, как и сейчас (33 балла против 37 у «Милана»), но ощущения были совсем другими, чем сейчас: тогда команда Андреа Пирло казалась слишком хрупкой и неустойчивой. Дальше: сезон-2021/22 — 5-е место и минус 11 очков от лидера, сезон-2022/23 — 3-е место и минус семь очков от вершины.
Но место в таблице — это всего лишь один из критериев. Важнее, что сейчас есть чувство, что старый (не)добрый «Ювентус» вернулся. Для того чтобы это объяснить, потребуется небольшое отступление.
Про Андреа Аньелли не принято говорить добрые слова, особенно учитывая историю с Суперлигой и то, как он закончил в «Ювентусе», но вообще-то он того заслуживает. Именно Аньелли вытянул «Синьору» из болота седьмых мест, в котором она оседала в конце 2000-х. Именно он нанял сначала Антонио Конте, а потом и Макса Аллегри. Именно он привез в Турин Криштиану Роналду — фигур подобного масштаба там не было со времен Зинедина Зидана (речь про легионеров, разумеется). Именно при нем в середине 2010-х казалось, что победа в Лиге чемпионов — лишь вопрос времени.
Но для Аньелли было недостаточно быть просто хорошим президентом. Он хотел быть великим визионером и менять правила игры. И какие-то решения и правда были простыми, но при этом грандиозными, как, например, смена эмблемы. Мало кто сейчас помнит старое лого «Ювентуса» — классическое, с отсылками к символике Турина. Зато сейчас букву J узнают в любом уголке мира — от Лос-Анджелеса до Джакарты. На что и был расчет, и это действительно гениальный маркетинговый ход.
Аньелли отлично понимал, что в 2020-е футбол — это часть индустрии развлечений, и стремился превратить в «Ювентус» в глобальный развлекательный бренд. Отсюда и приглашение Криштиану Роналду — не просто футбольной суперзвезды, а поп-селебрити мирового масштаба, которую знают в любой точке планеты. Отсюда и эти эксперименты с Сарри и Пирло — нужно дать публике не просто результат, но еще и зрелище, шоу-тайм, развлечь ее.
И глобально, на мой взгляд, Аньелли был прав. Но это шло вразрез с многолетней философией «Ювентуса», который можно назвать аристократом с душой пролетария. Ее отражает легендарная фраза знаменитого президента клуба Джанпьеро Бониперти: «Победа в футболе не главное. Это единственное, что имеет значение». Фабио Капелло рассказывал, что когда он выигрывал скудетто с «Ромой», то все вокруг гуляли весь следующий год, когда делал это с «Миланом» — праздновали пару недель, а когда с «Ювентусом» — торжества заканчивались на следующий день.
Так вот, есть ощущение, что в этом сезоне все это возвращается. С новым руководством, с новым спортивным директором — Кристианом Джунтоли, который собирал блистательный «Наполи» Сарри и чемпионский «Наполи» Лучано Спаллетти, и с Аллегри, который не боится казаться немодным и несовременным.
У «Ювентуса» в этом сезоне — девять сухих матчей (больше только у «Интера» — 11). Из одиннадцати побед — семь с разницей в один мяч. При этом было бы ошибочно думать, что «Синьора» играет в какое-то ретроградное каттеначчо. Туринцы — третьи в серии А по xG (25,3 по данным FBRef, по версии Understat — и вовсе 29,7 на деле забили 24), больше создают только «Интер» и «Наполи». То есть речь не идет о каком-то оверперформансе, как раз наоборот.
Это скорее особенности стиля. «Ювентус» — третий с конца по интенсивности прессинга (15,01 PPDA, хуже только у «Сассуоло» и «Кальяри»). 12-й по общему количеству передач и точных передач. Седьмой по общему количеству ударов (216) и 11-й по ударам в створ (60). Но зато более чем треть ударов в створ становится голами (0,35). И это уже четвертый показатель в лиге. Другая деталь — туринцы третьи по длине дистанции, с которой наносятся удары, — 16,8 метра, меньше только у «Интера» (16,7) и «Аталанты» (16,0). То есть все это говорит о максимальной эффективности.
А еще из 24 своих голов шесть (то есть ровно четверть) «Ювентус» забил со стандартов (это без учета пенальти). И это лучший показатель в серии А. Тоже ведь очень наглядный момент.
Другая история, намекающая на возвращение старого «Юве», — расставание с Леонардо Бонуччи. Летом 36-летнему ветерану дали понять, что не нуждаются больше в его услугах, а работать живым символом и сплачивать раздевалку за 12 миллионов евро в год (данные Capology) — чересчур расточительно. Бонуччи попробовал поупираться и протестовать, но в итоге ушел, пусть и со скандалом. Но, в принципе, это очень по-ювентийски — в Турине никогда не стеснялись «резать мясо», если считали, что так будет лучше для клуба. Цинично — да, но клуб превыше всего.
По-своему знаковой стала и победа над «Монцей» (2:1) пару недель назад. «Ювентус» вел в счете, пропустил на 90-й минуте, но в оставшееся время успел забить победный гол, причем сделал это центральный защитник Федерико Гатти, и не со стандарта, а с игры.
Впрочем, за всеми этими знаками стоят вполне конкретные люди. В первую очередь Джунтоли и Аллегри. Первого стоит отметить не за те трансферы, которые случились, а за те, что не состоялись. В частности, Джунтоли блокировал странную идею Аллегри продать Душана Влаховича (летом было много слухов об уходе серба в «ПСЖ») и привести на его место Ромелу Лукаку.
Сам же Аллегри, например, нашел новое место для Федерико Кьезы, поставив его одним из нападающих в схеме 3-5-2 (в прошлом году, например, были странные эксперименты с Феде в роли вингбека, что иногда приводило к катастрофическим последствиям, как, скажем, в матче с «Наполи» (1:5)). И сейчас Кьеза похож на самого себя образца двухлетней давности, когда блистал на ЧЕ-2020.
Понятно, что «Ювентусу» сильно помогает отсутствие еврокубков — не приходится распыляться. Но возвращение старого (не)доброго циничного «Юве» — то, что нужно серии А.