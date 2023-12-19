Миранчук забил первый гол в сезоне, а мог оформить хет-трик за несколько минут. Гасперини слишком мало доверяет россиянину

Удачная серия российского легионера продолжилась — он отличился в третьем подряд матче «Аталанты».

Чем ближе открытие зимнего трансферного окна — тем больше разговоров о будущем Алексея Миранчука. Летом Джан Пьеро Гасперини настоял, чтобы вернувшийся из «Торино» полузащитник остался в «Аталанте». Но что толку, если в реальности российский легионер получал от тренера или короткие игровые отрезки, или вовсе оставался в запасе? Неудивительно, что Вадим Шпинев заявил, что его клиент в январе должен сменить клуб.

Правда, представляющий интересы Миранчука в Италии Валерио Джуффрида был более осторожен в формулировках, заметив в интервью «СЭ»: «Переход Миранчука в другой клуб? Сейчас Миранчук играет за «Аталанту». Но может случиться все что угодно. В матче против «Милана» Алексей сыграл хорошо и отдал прекрасную голевую передачу. Когда он играет, это важный футболист для «Аталанты». На данный момент нет ничего конкретного. Сейчас нет никаких переговоров по поводу возможного ухода Миранчука из «Аталанты». Но не могу быть уверен, что в будущем не будет интереса от какого-либо клуба. Конечно, он будет».

Это тот случай, когда дыма без огня не бывает, но сейчас ситуация складывается так, что известный своим непредсказуемым характером Гасперини может наложить вето на переход и заявить, что вторая часть сезона без Миранчука невозможна. Этот тренер бывает непреклонен, как в конфликте с самой яркой на тот момент звездой бергамасков Папу Гомесом, но может менять мнение. Например, по Пашаличу, которого хотели продать летом. Только бывший спартаковец от трансфера отказался и по-прежнему востребован в «Аталанте».

Почему может развернуться ситуация с Миранчуком? По причине декабрьской эффективности Алексея, который набирает результативные баллы в трех матчах подряд. Один из них — в Лиге Европы против «Ракува» — он начал в стартовом составе и отметился голевой передачей на Муриэля. Правда, данная встреча не слишком показательна, так как «Аталанта» заранее забронировала за собой первое место в группе, и в Польше Гасперини устроил ротацию состава.

Что до серии А, то там ситуацию можно расценить, как неоднозначную. В прошлом туре Миранчук стал настоящим героем игры с «Миланом», заставив Калабрию заработать на себе второе предупреждение, а в добавленное арбитром время отдал передачу под победный гол (3:2). Тогда россиянин вступил в игру на 82-й минуте, Гасперини персонально хвалил его и тогда, и в Польше, отмечая, что Миранчук и Муриэль, которому оба раза ассистировал Алексей, наименее эгоистичные игроки, которые на поле всегда ищут друг друга.

Казалось, после такого можно рассчитывать на большее, однако в проблемно складывавшейся игре с аутсайдером чемпионата «Салернитаной» россиян вышел на поле лишь на 85-й минуте. К тому моменту «Аталанта» все свои сложности решила, а Миранчук — как и в первых итальянских сезонах — принял участие в добивании соперника. Сначала пустил мяч в сантиметрах от штанги. Потом забил свой первый мяч в нынешнем сезоне, а напоследок — после ошибки голкипера — простил его, попав в штангу. То есть, даже с поправкой на деморализованного соперника, менее чем за десять минут мог оформить хет-трик!

И как после такой серии реагировать на минимальную игровую практику? Снова ждать и терпеть в расчете на благосклонность Гасперини? Или все же менять команду? Последний вариант, если вспомнить итальянскую карьеру Миранчука, кажется более предпочтительным. Как Алексей может играть в серии А при доверии тренера, все увидели в «Торино». А если кто-то забыл — то гол и две передачи в трех матчах об этом напомнили и явно подняли акции россиянина на январском трансферном рынке.