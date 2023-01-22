Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 01:05

В этом году Миранчук забивает только красиво. Русский гол помог «Торино» справиться с флорентийским комплексом

Андрей Кузичев
Корреспондент
Никола Влашич и Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Торино»
1/2
Telegram Дзен
Российский легионер принес «Торину» первую победу после возобновления итальянского чемпионата.
Италия. Серия А. 19-й тур
21 янв, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
0:1
Торино

Алексей Миранчук бодро начал этот год с эффектного гола в ворота «Вероны», но потом в плане достижений все было достаточно скромно. Выход на замену примерно на полчаса против «Салернитаны», замена в концовке основного времени кубковой игры с «Миланом» и чуть больше часа в провальном матче со «Специей». Сам же футбол в исполнении российского полузащитника можно было охарактеризовать, как добротный и старательный, но не более.

По-хорошему, это и «Торино» в целом касается. Кроме подвига на «Сан-Сиро» правильнее говорить о потерянных в трех турах семи очках. Однако к визиту во Флоренцию, где в первый день февраля гранатовым предстоит еще раз сыграть в кубковом четвертьфинале, Иван Юрич сумел встряхнуть свою команду. Туринцы играли столь бодро, словно и не было никакого кризиса.

По ходу первого тайма — еще до гола — мяч дважды побывал в воротах «Фиорентины», однако Миранчук наносил удар после свистка, а проверка в комнате ВАР подтвердила правоту судей, отменивших гол Сека из-за офсайда. Вместе с тем, стоило отметить, что решение Юрича впервые с сентября отправить сенегальца в центр нападения — отличный ход. У африканца для этого есть мощь и высокий рост (190 см), а также фирменная для любого вингера скорость.

Сек не только терзал оборону, отметившись попаданием в перекладину, но и оттягивал на себя внимание защитников, освобождая зоны для инсайдов. В том числе и для Миранчука, который получил время и пространство после перевода в исполнении Войводы. А так как Бираги застрял в полупозиции, капитан «фиалок» превратился в дополнительную проблему для собственного вратаря.

Тот только на колени присел и беспомощно наблюдал за полетом мяча, который российский полузащитник словно рукой забросил в дальний верхний угол. Похоже, в этом году Миранчук решил забивать только красиво. Впрочем, главное, что голы есть в принципе. Причем их уже четыре. Это вдвое больше, чем за весь прошлый сезона в «Аталанте» и столько же, сколько за самый результативный в Бергамо чемпионат-2020/21.

Только есть важное отличие. Если не считать гола «Интеру», в остальных случаях Миранчук тогда добивал середняка «Болонью», а также вылетевшие «Парму» с «Кротоне», выходя на замены в матчах, где бергамаски громили соперника. В «Торино» же Алексей — безоговорочный игрок стартового состава, и удельная цена его успехов гораздо выше. Даже если в целом, как в субботу во Флоренции, он не показывает чего-то выдающегося.

В августе наш легионер открыл счет в гостях у неуступчивой «Монцы», и его команда набрала три очка. В октябре удар Миранчука оказался победным в игре с действующим чемпионом «Миланом». Потом был уже упоминавшийся мяч «Вероне», где, несмотря на досадную ничью, тоже набраны очки. И вот — второй в сезоне победный удар. Особенный во всех отношениях.

Это первая победа «Торино» в серии А после ЧМ-2022, да еще над соседом по таблице. Естественно, у этого успеха есть и другие творцы. Прежде всего, вытащивший на 90-й минуте сложнейший удар Ваня Милинкович-Савич. Однако главная фамилия в итоговом протоколе — Миранчук. Игрок, который принес «Торино» первую за 47 лет победу на стадионе «Артемио Франки».

Юрген Клопп (слева) и&nbsp;Эндрю Робертсон. Унылый «Ливерпуль» оставил Клоппа без победы в юбилейном матче, «Наполи» справился без Хвичи, Депай дебютировал в «Атлетико»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Алексей Миранчук
Никола Влашич
Футбол
ФК Торино
ФК Фиорентина
серия А
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?