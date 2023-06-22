Молодежная сборная Франции обыграла Италию на чемпионате Европы U21

Молодежная сборная Франции обыграла команду Италии в первом туре группового этапа чемпионата Европы U21 — 2:1.

Счет в матче открыл французский нападающий Арно Калимуэндо на 23-й минуте. На 36-й минуте итальянец Пьетро Пеллегри сравнял счет.

Во втором тайме форвард Брэдли Баркола (62-я минута) вывел сборную Франции вперед. На 83-й минуте французский защитник Лоик Баде получил красную карточку.

Франция с 3 очками занимает первое место в группе D, Швейцария с таким же количеством очков на второй строчке. Норвегия идет третьей, а Италия — четверая. У команд ни одного балла.