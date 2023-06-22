Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
ЧЕ U-21
ЧМ U-20
ЧЕ U-19
ЧЕ U-17
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Главная
Футбол
Молодежные сборные

22 июня, 23:40

Молодежная сборная Франции обыграла Италию на чемпионате Европы U21

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Молодежная сборная Франции обыграла команду Италии в первом туре группового этапа чемпионата Европы U21 — 2:1.

Счет в матче открыл французский нападающий Арно Калимуэндо на 23-й минуте. На 36-й минуте итальянец Пьетро Пеллегри сравнял счет.

Во втором тайме форвард Брэдли Баркола (62-я минута) вывел сборную Франции вперед. На 83-й минуте французский защитник Лоик Баде получил красную карточку.

Франция с 3 очками занимает первое место в группе D, Швейцария с таким же количеством очков на второй строчке. Норвегия идет третьей, а Италия — четверая. У команд ни одного балла.

Чемпионат Европы U21. Группа D
22 июн, 21:45. ()
Франция U21
2:1
Италия U21

Источник: Таблица молодежного Евро-2023
Футбол
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
2
Обсудить
Читайте также
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крутая сборная России. И вот почему
Лихачев и Гапонов готовы заменить Жиго?
Англия U-21 - Норвегия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Германия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Азербайджан U-21. Лучшие моменты
Симонян поделился опытом с молодежкой
Герои EURO вернулись домой
Молодежная сборная России начала сбор в Новогорске
Писарев: "Молодежную сборную обвинили во всех смертных грехах"
Россия - Венесуэла: после игры
Алексей Миранчук: "Это был худший матч"
Молодежка возвращается ни с чем
Оранжевый разгром
Смолов и Дзагоев прибыли в молодежку
Начали с поражения...
Российские фанаты перед матчем с Испанией
Сборная России снова лучшая в Европе!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Молодежная сборная Германии сыграла вничью с Израилем на чемпионате Европы U21