Игрок молодежной сборной России Рожков высказался о предстоящих матчах в Уругвае

Защитник «Рубина» и молодежной сборной России Илья Рожков поделился ожиданиями от предстоящих матчах национальной команды в Уругвае.

«В большом предвкушении матчей. К сожалению, из-за травмы не смог осенью поехать с молодежкой в Бразилию, поэтому сейчас особенно жду матчей в Уругвае. Дорога, конечно, туда нелегкая, но мы уже привыкли к таким — не в первый раз. Так что должны себя показать с лучшей стороны», — приводят «Известия» слова Рожкова.

В марте молодежная сборная России проведет три товарищеских матча в Уругвае. Соперниками команды станут молодежная сборная Уругвая, а также молодежные команды клубов высшей лиги страны: «Насьональ» из Монтевидео и «Монтевидео Сити Торке».