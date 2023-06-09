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Сегодня, 05:38

Булыкин: «Бираги повел себя как мужчина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал инцидент с капитаном «Фиорентины» Кристиано Бираги, которому в финале Лиги конференций против «Вест Хэма» (1:2) разбили голову.

«Думаю, матч бы прекратили, если бы была угроза для здоровья футболистов. Бираги повел себя как мужчина, он сразу пошел подавать угловой, а таких инцидентов больше не было», — цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

В первом тайме фанаты английской команды забросали посторонниими предметами Бираги. Футболист получил рассечение, а игра была приостановлена.

&laquo;Фиорентина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вест Хэм&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Кристиано Бираги. Капитан «Фиорентины» Бираги проиграл титул, но выиграл гораздо больше. Рабинер — о финале Лиги конференций и его главном итоге
Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/08/20627702.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Фиорентина
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