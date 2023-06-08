«Фиорентина» считает, что эпизод с Бираги повлиял на ход финала Лиги конференций

«Фиорентина» выступила с заявлением после финала Лиги конференций против «Вест Хэма» (1:2).

В клубе считают, что момент с рассечением головы капитана «фиалок» Кристиано Бираги повлиял на ход матча. Инцидент произошел на 33-й минуте встречи. На 62-й минуте Бираги сыграл рукой в своей штрафной и «Вест Хэм» реализовал пенальти.

«Это неприемлемое поведение, очевидно, повлияло на игру футболиста и его партнеров по команде, которые отвлеклись от футбола из-за угроз их собственной безопасности.

Клуб уверен, что УЕФА тщательно изучит инцидент и должным образом накажет ответственных за это деяние, должным образом отреагировав и подав пример, чтобы подобные ситуации никогда больше не повторялись», — цитирует текст заявления Reuters.

Ранее стало известно, что Бираги наложили восемь швов после матча с «Вест Хэмом».