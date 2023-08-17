«Буде-Глимт» Хайкина разгромил «Пюник» и вышел в финал отбора Лиги конференций

«Буде-Глимт» в гостях разгромил «Пюник» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги конференций — 3:0. Первая игра завершилась победой норвежцев — 3:0.

Российский вратарь гостей Никита Хайкин сделал 4 сэйва за игру.

За выход в групповой турнир Лиги конференций «Буде-Глимт» сыграет с «Сепси» (Румыния), которые обыграл казахстанский «Актобе» (2:1) по итогам двух матчей.

«Гент» уступил на выезде «Погонь» из Щецина (1:2), но вышел в финал квалификации, победив по сумме двух матчей — 6:2.

Бельгийский клуб встретится с победителем пары АПОЭЛ — «Дила».