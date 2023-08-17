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Лига конференций

Сегодня, 20:56

«Буде-Глимт» Хайкина разгромил «Пюник» и вышел в финал отбора Лиги конференций

Руслан Минаев
Игроки «Буде-Глимт».
Фото Global Look Press
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«Буде-Глимт» в гостях разгромил «Пюник» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги конференций — 3:0. Первая игра завершилась победой норвежцев — 3:0.

Российский вратарь гостей Никита Хайкин сделал 4 сэйва за игру.

За выход в групповой турнир Лиги конференций «Буде-Глимт» сыграет с «Сепси» (Румыния), которые обыграл казахстанский «Актобе» (2:1) по итогам двух матчей.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 19:00. Yerevan Football Academy Stadium (Ереван)
Пюник
0:3
Буде-Глимт
Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 19:00. Tcentralny (Актюбинск)
Актобе
0:1
Сепси

«Гент» уступил на выезде «Погонь» из Щецина (1:2), но вышел в финал квалификации, победив по сумме двух матчей — 6:2.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 19:00. Florian Krygier (Щецин)
Погонь
2:1
Гент

Бельгийский клуб встретится с победителем пары АПОЭЛ — «Дила».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 19:00. Victoria Stadium (Гибралтар)
Линколн
1:3
Балкани
Футбол
Лига конференций
ФК Актобе
ФК Буде-Глимт
ФК Гент
ФК Пюник
4
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