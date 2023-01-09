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«У своих ворот»

Сегодня, 19:51

Актер Стас Ярушин назвал футболиста, который лучше остальных играет в хоккей

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Актер Стас Ярушин в разговоре с корреспондентами «СЭ» назвал футболиста, который лучшего остальных играет в хоккей.

— Как мне звезды российского футбола на льду? Конечно, хорошие соперники, мы же в любительский хоккей играем. На самом деле, очень здорово, что пацаны, закончив карьеру футбольную, катаются. Даже знаю, что некоторые из них еще были действующими футболистами и играли в хоккей. Ромка Широков, например, начинал плохо, а сейчас здорово очень катается. Классно с футболистами играть — они поле видят, с ними прикольно. Молодцы ребята!

— Не холодно кататься?

— Нормально, я же из Челябинска. В такую погоду воспитывался, в хоккей играл. Все здорово! Нравится погода. Еще бы поле поменьше, это футбольное.

— Кого бы могли отметить из соперника в составе?

— Пашу Погребняка, потому что он не играет.

9 января на ГУМ-Катке на Красной площади прошел хоккейный Рождественский матч с участием известных российских футболистов и популярных артистов.

Павел Погребняк
Роман Широков
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