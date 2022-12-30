Умер чемпион СССР 1964 года Владимир Баркая

Бывший футболист сборной СССР и тбилисского «Динамо» Владимир Баркая умер в возрасте 85 лет, сообщает Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.

«Министерство спорта выражает соболезнования в связи с кончиной легендарного грузинского футболиста Владимира Баркаи», — говорится в заявлении ведомства.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

Владимир Баркая провел всю карьеру за тбилисское «Динамо», он играл за команду с 1957 по 1967 год. В ее составе он становился чемпионом СССР в 1964 году.

Также Баркая провел 2 матча за сборную СССР, в которых забил 2 гола.