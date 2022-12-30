Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 14:22

Умер чемпион СССР 1964 года Владимир Баркая

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной СССР и тбилисского «Динамо» Владимир Баркая умер в возрасте 85 лет, сообщает Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.

«Министерство спорта выражает соболезнования в связи с кончиной легендарного грузинского футболиста Владимира Баркаи», — говорится в заявлении ведомства.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

Владимир Баркая провел всю карьеру за тбилисское «Динамо», он играл за команду с 1957 по 1967 год. В ее составе он становился чемпионом СССР в 1964 году.

Также Баркая провел 2 матча за сборную СССР, в которых забил 2 гола.

3
2
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Главные спортивные события-2022: феерия Большунова, самый необычный ЧМ в истории и другие
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
Полковник Макгрегор назвал передачу ЗРК Patriot Киеву прощальным жестом США
Отдать с процентов: каким будет налог со вкладов по итогам 2023-го
СК РФ сообщил о найденных в Мариуполе телах более 3 тыс. мирных жителей
Артиллеристы ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в ДНР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кавазашвили: «Футболисты и алкоголь — это нормально, напиток не помешает игроку в карьере»