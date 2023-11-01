Аршавин и Овчинников посетили сборы участников проекта «Футбол в школе» от РФС

Бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин и Сергей Овчинников побывали на учебно-тренировочных сборах участников Школьной футбольной лиги РФС в Новогорске.

Также в рамках сборов тренировку для школьников провели футбольные блогеры Олег Олейник и Эльхан Салахов. Они научили ребят секретам игры в панну и футбольному фристайлу, показали упражнения для развития техники и проверили точность удара.

Сборы проходят с 30 октября по 3 ноября. На них приглашены 66 мальчиков и девочек из команд-победительниц Школьной футбольной лиги РФС.