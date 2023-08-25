Президент ЛФЛ объяснил, почему «Бажова» не получил дисквалификацию после нападения на судью

Создатель и президент Любительской футбольной лиги Дмитрий Смирнов прокомментировал отстранения и штрафы после скандального матча «Бажова» — «Катрен».

«По видео без звука трудно понять, что предшествовало этому, как вела себя команда. Но агрессии со стороны команды не видно. Вялые попытки остановить своего капитана присутствовали. В любой лиге есть Контрольно-дисциплинарный комитет, который, наверное, в совокупности будет рассматривать в том числе и то, как команда вела себя в предыдущих сезонах, матчах. Если это первый серьезный инцидент, то, скорее всего, команду пожалеют, а накажут в первую очередь игрока», — цитирует Смирнова «Газета.ru».

По итогам встречи «Бажова» был оштрафован на 5 тысяч рублей, а игрок команды Тельман Снджоян получил пожизненную дисквалификацию.