Самедов — о ретроматче: «Боевая игра! Все хотят победить!»

Футболист команды легенд сборной России Александр Самедов подвел итоги первого тайма ретроматча с командой легенд «Зенита».

— Хорошие ощущения. Боевая игра! Все хотят победить! У обеих команд есть моменты. Постараемся забить, — начал Самедов.

— Показалось, что «Зенит» начал активнее, но сборная России к концу тайма перехватила инициативу. Что случилось?

— Все играют отрезками. В начале они больше держали мяч, потом мы перехватили инициативу. Перестали торопиться. Стали держать мяч спокойнее.

— Две недели назад, когда «Зенит» проводил матч, на поле была дискотека, выходили болельщики прямо на газон. Сейчас чувствуется, что что-то с полем?

— Хорошее поле, все нормально. Проблем нет. Дискотека ничего не испортила!

— Ожидания от второго тайма?

— Хочется верить, что мы забьем и не пропустим. Хотим победить.

Матч проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.