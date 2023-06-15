Сборная России и «Зенит» сыграли вничью в ретроматче

Команды легенд «Зенита» и легенд сборной России сыграли вничью в товарищеском ретроматче — 1:1. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

На гол игрока сборной России Евгения Алдонина сине-бело-голубые ответили точным ударом Павла Погребняка.

Победитель встречи должен был определиться в серии пенальти, но команды завершили матч совместной фотографией.

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на ЕВРО-2008.

Встречу посетили 15 439 зрителей.

«Зенит»: Вячеслав Малафеев, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Милан Вьештица, Валерий Цветков, Игорь Денисов, Роман Широков, Юрий Жирков, Виктор Файзулин, Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Дмитрий Бородин, Максим Астафьев, Владислав Радимов, Олег Власов, Константин Лобов, Константин Коноплев, Александр Горшков.

Тренерский штаб: Игорь Корнеев, Александр Бородюк.

Сборная России: Владимир Габулов, Роман Шишкин, Денис Колодин, Евгений Алдонин, Ренат Янбаев, Игорь Семшов, Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Кириченко, Иван Саенко, Александр Мостовой, Александр Самедов, Владимир Быстров.

Тренерский штаб: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов, Александр Медведев.