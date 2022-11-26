«Томь» обратилась к болельщикам с просьбой спасти клуб и детскую академию от ликвидации

Руководители Томской области и ФК «Томь» обсудили финансовую ситуацию в футбольном клубе.

«Нашему клубу и его футбольной детской академии грозит ликвидация, поэтому ваша помощь, ваши голоса в поддержку очень важны сейчас!

Ждем вас в понедельник, 28 ноября, в 18:30 на стадионе «Труд». Все небезразличные к судьбе клуба, приходите на стадион, узнать последние новости и поучаствовать во флешмобе.

Рисуем и приносим плакаты с текстом в поддержку «Томи»!» - обратился клуб через соцсети к болельщикам.

Ранее сообщалось, что суммарные долги ФК «Томь» на сегодняшний день составляют порядка 200 миллионов рублей. Из-за этого клуб не может эксплуатировать свои стадионы, на которых тренируются дети, и спортивную базу под Томском — на их содержание попросту нет денег. В детской футбольной академии «Томи» занимаются 400 детей.

Также сообщалось, что в четверг появилась информация о том, что власти могут ликвидировать ФК «Томь», а его имущество продать из-за нецелесообразности существования клуба без финансирования и многомиллионных долгов.