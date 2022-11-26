«Томь» обратилась к болельщикам с просьбой спасти клуб и детскую академию от ликвидации

26 ноября, 23:20
Руководители Томской области и ФК «Томь» обсудили финансовую ситуацию в футбольном клубе.
«Нашему клубу и его футбольной детской академии грозит ликвидация, поэтому ваша помощь, ваши голоса в поддержку очень важны сейчас!
Ждем вас в понедельник, 28 ноября, в 18:30 на стадионе «Труд». Все небезразличные к судьбе клуба, приходите на стадион, узнать последние новости и поучаствовать во флешмобе.
Рисуем и приносим плакаты с текстом в поддержку «Томи»!» - обратился клуб через соцсети к болельщикам.
Ранее сообщалось, что суммарные долги ФК «Томь» на сегодняшний день составляют порядка 200 миллионов рублей. Из-за этого клуб не может эксплуатировать свои стадионы, на которых тренируются дети, и спортивную базу под Томском — на их содержание попросту нет денег. В детской футбольной академии «Томи» занимаются 400 детей.
Также сообщалось, что в четверг появилась информация о том, что власти могут ликвидировать ФК «Томь», а его имущество продать из-за нецелесообразности существования клуба без финансирования и многомиллионных долгов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования