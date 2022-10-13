«Грабители застрелили моих собак. Трусы!» Как обворовывали известных российских футболистов

С криминалом в нашей стране сталкивались многие. Не избежали этой печальности участи и футболисты. Вот четыре истории, о которых рассказали сами пострадавшие.

«У них было три пистолета, один из которых — газовый. Из него стрельнули»

Бывшего форварда «Спартака» и сборной России Владимира Бесчастных ограбили в начале 90-х. В 2009 году в «Разговоре по пятницам» он приоткрыл подробности тех событий.

— 90-е для вас были полны приключений.

— Сначала случилось ограбление, следом две машины угнали. Всё один к одному.

— Грабили вас как?

— Глупо вышло. Застали врасплох. Я в этот день прилетел из Германии. Только по фильмам знал, как грабят. Вживую, ребята, иначе воспринимается. Открываю дверь — на пороге незнакомый человек. Свистнул — вижу: двое спускаются. Можно было не растеряться — вытолкнуть его и захлопнуть дверь. Зато потом все делал правильно.

— Что?

— Не выпендривался. У них было три пистолета, один из которых — газовый. Из него стрельнули.

— Уходя, на прощание?

— Сразу. Пришлось всей компанией, с бандитами вместе, куковать на балконе. Дальше они часа два шерстили по квартире.

— Что вынесли?

— В 1992-м у меня и не было ничего. Хотели телевизор утащить — я посмеялся: ага, несите-несите. Если сможете... Взяли два телефона. Сумку с вещами, которую из Германии привез.

Владимир Бесчастных. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

— А деньги?

— Не нашли. В кармане старой куртки лежали полторы тысячи марок. У меня на съемной квартире даже мебели не было. Говорю им: «Квартира пустая, сами видите». Проявил смекалку. После этого случая купил здоровенный газовый пистолет. Заходя в подъезд, снимал с предохранителя.

— Не воспользовались ни разу?

— Обошлось. Еще занятнее у меня уводили автомобиль. Всем спартаковцам дали за победу в Кубке по «Мицубиси». Их начали угонять, только Хлестову повезло. Когда пошла волна грабежей, я позвонил отцу из Бремена. Предупредил: прими меры. Он загнал машину в гараж, которым никогда не пользовались. Никто о нем не знал. И там вычислили!

— Как?

— Видимо, было в машине какое-то устройство. Но отец у меня хитрый — аккумулятор с «Мицубиси» снял. Так воры вскрыли соседний гараж — попытались переставить оттуда. Аккумулятор оказался дохлым. Взломали еще один, лишь тогда уехали.

— А сторож?

— Как будто ничего не видел. А до этого угнали новую «девятку». Родители в магазин зашли, возвращаются — нет машины.

— Почему у Хлестова «Мицубиси» не украли? Он кроме аккумулятора еще и руль снимал?

— Пристроил на стоянку, которая отвечала деньгами за машины... Часто с базы автомобили воровали, тогда никакой охраны в Тарасовке не было.

Александр Точилин. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

«Накануне снял со счета все сбережения — 55 тысяч долларов»

Экс-защитник «Динамо», а сейчас главный тренер «Сочи» Александр Точилин тоже пострадал от квартирных воров. О чем поведал в 2009-м в «Разговоре по пятницам».

— Несколько лет назад ограбили вашу квартиру. Воров нашли?

— Нет. Перед этим у нас белорусские строители делали ремонт. Думаю, кто-то из них поработал, навел. Взлома не было — квартиру открыли ключами, к которым у этих белорусов был доступ.

— Что милиция?

— Я написал заявление, поведал о своих подозрениях. Допросили белорусов — те, разумеется, всё отрицали. Милиционеры предупредили: «Если квартирную кражу не раскрываешь по горячим следам — потом шансов практически нет».

— У вас же охраняемый дом?

— Это нынешний. Прежде жили в обычной сталинской девятиэтажке на Кутузовском. Как назло, накануне я снял со счета все сбережения — 55 тысяч долларов. Дома упрятал в сейф вместе с зарплатой, которую только выдали.

— До такой степени не доверяли банкам?

— Не в этом дело. Наступало 8 марта, потом выходные — банк не работал. А я собрался квартиру покупать, за которую сразу после праздника нужно было частично расплатиться. Деньги положил в сейф и уехал с женой на дачу. Домой заехала теща и обнаружила кражу. Сначала вор упаковал кучу вещей в сумки. Но когда обнаружил сейф, встроенный в стену, сумки бросил. Взял лишь две шубы, на себя натянул мои джинсы и кожаную куртку — видно, мы одной комплекции. Ушел нарядным.

— Как же уволок железный ящик?

— Да сейф был небольшой. Выломать его при наличии инструментов не составляло труда. Обидно, что кроме денег в сейфе хранились старинные монеты, которые жене достались от дедушки. Он был знаменитый нумизмат.

— Что за монеты?

— Я особо не вникал. Лежат и лежат. Потом выяснилось, что среди этой горстки золота было несколько очень дорогих. Говорили, некоторые монеты стоили под 50 тысяч долларов.

— Долго приходили в себя после ограбления?

— Жена переживала сильнее. Я рассуждал: «Здесь убудет — там прибудет». Но поначалу у тещи пришлось занимать — денег в семье не было.

Евгений Корнюхин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Бриллианты воры не тронули. Подумали — стекляшки»

Экс-вратарю «Торпедо» и «Сатурна» Евгению Корнюхину повезло больше — грабители, обчистившие его квартиру, крупной суммы не нашли. Вот фрагмент из интервью с Корнюхиным, ставшего в 2016-м героем «Разговора по пятницам».

— Лет десять назад ограбили вашу московскую квартиру. Воров разыскали?

— Нет. Думаю, навел кто-то из знакомых. Слава богу, 28 тысяч долларов, спрятанные в укромном месте, не нашли. Бриллианты, что жена оставила на трюмо, тоже не тронули. Подумали — стекляшки. Ограничились бижутерией, которая лежала рядом. Наверное, из-за того, что блестела. Ну и по мелочи — часы, портмоне с парой сотней долларов, три бутылки коньяка «Камю»...

— А медали?

— Бронзовую кинули на пол. Обидно, что унесли приз от «Спорт-Экспресса», деревянную табличку — как лучшему вратарю чемпионата-2003 — и медаль, которую подарили торпедовские болельщики.

— Что за медаль?

— На черно-белой ленте, из желтого металла. С надписью: «Любимому футболисту от преданных болельщиков». Для воров никакой ценности не представляет. Мне же как память дорога.

«Да они уже не первый дом обнесли...»

В загородный дом Владимира Быстрова в Ленинградской области грабители наведались в тот момент, когда экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России отдыхал за границей. Унесли не только ценные вещи и награды Владимира, в том числе бронзовую медаль Евро-2008, но и застрелили двух его любимых собак. О других подробностях сам Быстров рассказал в «Разговоре по пятницам» в 2019 году.

— Сколько у вас серебряных медалей?

— То ли пять, то ли шесть.

— Судя по всему, они не на видном месте висят.

— Так их почти все украли — когда ограбили мой дом четыре года назад. Недавно папа разбирал вещи, наткнулся на какую-то медальку. Сто процентов — серебряную. Я даже смотреть не стал, мне все равно.

— Самую дорогую восстановили.

— За чемпионат Европы-2008? Да, попросил, закинул идею в РФС. Виталий Леонтьевич (Мутко. — Прим. «СЭ») поддержал, дал команду помощникам.

— Медаль похожа на украденную?

— Один в один! Станислав Саламович (Черчесов. — Прим. «СЭ») вручил. Другие украденные восстановить сложнее. Надо у кого-то из игроков такую взять, сделать слепок... Не стали возиться.

— Как узнали про ограбление?

— Был с друзьями в отпуске, на Мальдивах. Арендовали кораблик, плавали в месте пересечения экватора. Я окунулся, залез обратно, тут-то на телефон и скинули фотографии. Всё вверх дном... Сразу родители приехали, брат. Оказалось, рабочего, который следил за домом, связали, поколотили. Но главное — собак моих застрелили. Трусы!

Владимир Быстров. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

— Что за порода?

— Восточноевропейские овчарки. Девочка скончалась мгновенно. Мальчик с пулей в голове еще полтора месяца вытянул. Доставать пулю врачи не рискнули, сказали честно: не жилец. Я очень хотел его навестить, в то же время понимал: дождется он меня — и умрет. Так и получилось. Приехал, ему вроде получше стало, но потом прямо на глазах начал угасать.

— Хоронили сами?

— Да, недалеко от дома. Установил две таблички. С тех пор больших собак не завожу. Есть только маленькая, мальтезе.

— Как думаете, навел кто-то из своих?

— Вряд ли. «Свои» знали бы, что я и дом-то никогда не закрывал. Можно было без всякого шума зайти, взять что надо и усвистеть. Не убивая собак.

— Подключить знакомых из криминального мира пытались?

— Да откуда ж они у меня? Наоборот, в другой сфере знакомые есть — опер, прокурор. В один голос твердили: «Не переживай, поможем, найдем, накажем». Но месяцев через восемь набрал следственное управление Всеволожского района, чтобы номер дела выяснить, а мне ответили, что оно уже в архиве. Причем звонил не просто так. В поселке возле ларька мой рабочий увидел одного из налетчиков. Они были в масках, но он по голосу опознал. Да и по описанию подходил: худощавый, невысокий.

— И что?

— Ни-че-го. Один из тех, кто обещал быстро задержать грабителей, сказал мне: «Да они в районе уже не первый дом обнесли. Мы вычислили их номер мобильного, у нас все схвачено, передовые технологии. Сейчас выйдут на связь — и сцапаем». Видимо, до сих пор выходят...

— В полицию теперь не верите вообще?

— Конечно, нет! Как после такого в нее верить?! Дом у меня на окраине. Вокруг огромное поле, машину не подгонишь. До ближайшей точки в лесу, где можно припарковаться, я добегаю минут за пятнадцать. Это в хорошей форме, по сухой тропинке. А здесь — декабрь, снег, земля превратилась в болото. Чтобы с украденными вещами до автомобиля добраться, нужно минут сорок, не меньше. А что наши доблестные полицейские?

— Что?

— Они в грязь не сунутся! Мало ли, вдруг испачкаются, ножки промочат. Я спрашивал: почему вы сразу не пошли в лес, не взяли след? В ответ отмахнулись: «Да какие следы, они давно исчезли...» Что за бред? Я через неделю прилетел, отправился в лес — и то все разглядел! Как бандиты ходили там, кружили.

— Вы так и живете в этом доме?

— Да. После того случая, понимая, что на полицию надеяться бессмысленно, купил боевой пистолет. Разрешение на оружие было.

— Если кто-то снова полезет к вам — выстрелите? Рука не дрогнет?

— Может, и дрогнет. У нас ведь такие законы, что за превышение пределов самообороны легко упекут за решетку. Но если в дом будут ломиться грабители — придется стрелять. Ну что ж, значит, отсижу, подумаешь...