Директор медиалиги: «Интересна реакция мужчин в МФЛ в конфликтах с Заремой»

Технический директор Медийной футбольной лиги (МФЛ) Дмитрий Кортава рассказал, что приход в одну из медийных команд Заремы Салиховой мог бы вызвать большой интерес.

«Ну, женский футбол тоже есть. Было бы интересно посмотреть, как Зарема сталкивалась бы в конфликтных ситуациях в медиафутболе с мужчинами и как бы они реагировали», — приводит слова Кортавы Газета.ru.

Зарема Салихова является супругой бывшего владельца «Спартака».

Действующим чемпионом медиалиги является команда «Титан». В финале клуб обыграл «Броук Бойз».