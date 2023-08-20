Зажигая звезды. «Црвена Звезда» снова взяла UTLC Cup

Команда из Белграда отстояла титул на традиционном международном турнире в Москве .

Большой стадион, команды с именами из разных стран, известные футболисты, накал страстей, красивые голы, счастливые победители, празднующие успех с восторженными болельщиками. И все это, что удивительно для последних лет, проходит в Москве. Но еще больший вау-эффект вызывает то, что турнир это юношеский и играют в нем ребята не старше 14 лет.

Через челленджи к звездам

В разные годы на UTLC Cup приезжали «Бенфика» и «Рома», дортмундская «Боруссия» и японская «Иокогама», миланский «Интер», «Лион» и «Гамбург». Победителями турнира становились, помимо московского «Локомотива», «Барселона» и пражская «Спарта». А в нынешнем году защищать титул приехала сербская «Црвена Звезда». В соперниках у нее были три российских команды — «Локомотив», ЦСКА и петербургский «Зенит», а также турецкие «Фенербахче» и «Фатих Карагюмрюк», минское «Динамо» и «Астана». Таким образом, в Москве собрались представители пяти стран.

— Даже не беря в расчет нынешнюю обстановку, уже несколько лет это один из самых крутых юношеских турниров, на который приезжают топ-команды, — сказал «СЭ» бывший форвард «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов. — И на их уровне можно проверить, что наши ребята успели натренировать в России к своему возрасту. Это очень важная история. В мое время такие соревнования тоже были, но не в России, нам приходилось ездить за рубеж, чтобы сравнить себя со сверстниками. Для ребят это огромный опыт, для многих этот турнир станет трамплином в большой футбол.

Пименов, кстати, смотрел финал вместе с другими экс-футболистами национальной сборной Дмитрием Сычевым и Евгением Алдониным. А еще раньше принял участие в челленджах вместе с целой россыпью представителей Медиалиги во главе с основателем организации Николаем Осиповым. Профи и медиафутболисты соревновались с командой, составленной из юных участников турнира, в точности ударов, трюках, необычном исполнении пенальти. К всеобщей радости, по итогам всех испытаний была зафиксирована боевая ничья.

Между прочим, челленджи, как и решающий матч турнира, прошли на большой «РЖД Арене». Что, безусловно, только добавило праздничной атмосферы — когда еще у этих ребят появится возможность выйти на это поле бок о бок со звездами?

— Финал на таком стадионе — настоящее украшение турнира, — считает Пименов. — «Локомотив» молодцы, что предоставили ребятам главную арену — сейчас так здорово работают агрономы, что этот матч не навредит состоянию поля. Что касается челленджей, то молодежи и медийным футболистам такие мероприятия, конечно, очень интересны.

Участники челленджей UTLC Cup. Фото UTLC Cup

Минуты славы

Но еще до этого команды и зрителей ждали интереснейшие матчи на «Сапсан Арене», где прошли групповой этап и встречи плей-офф. Команды не давали скучать ни себе, ни зрителям — каждый день был наполнен яркими событиями, красивыми голами, победами и впечатлениями. Но и разочарований удалось избежать не всем.

Например, маленькой трагедией закончился UTLC Cup для футболистов «Зенита». Петербуржцы на групповой стадии одержали три победы с общим счетом 14:0, а в полуфинале с ЦСКА к 14-й минуте повели в два мяча. Причем один из них, забитый Максимом Михайловым прямым ударом с углового, был признан самым красивым на турнире. Казалось, что путь на «РЖД Арену» открыт, но армейцы сумели совершить почти невозможное, и в оставшееся время Михаил Грачев оформил хет-трик.

«Зенит» в итоге остался даже без медалей. Игра за третье место с «Локомотивом» кипела эмоциями, но счет на табло не менялся. Сине-бело-голубые забили очередной шедевр, но гол, забитый ножницами в падении, отменили из-за офсайда. В итоге дело дошло до послематчевых пенальти, а главным героем в ней стал голкипер «Локо» Александр Давыдов. Выйдя специально на серию 11-метровых, он взял два удара и принес команде бронзу. А железнодорожники взяли реванш за поражение в группе со счетом 0:4.

Свои моменты славы были у каждой из команд — например, «Астана» в невероятном по накалу матче вырвала у «Фенербахче» путевку в матч за пятое место, уступая в счете до последней минуты. Минское «Динамо» выдало на пару с казахстанцами настоящее голевое шоу в утешительном финале, где было забито сразу 10 мячей. «Фенер» выиграл дерби у «Фатих Карагюмрюка», который до этого дал настоящий бой «Црвене Звезде».

Важно и то, что все события в рамках турнира можно было увидеть в прямом эфире — они транслировались на платформе социальной сети «ВКонтакте», а также на официальном YouTube-канале The Game Agency Pro.

Фото UTLC Cup

Финальное дерби

UTLC Cup-2023

Финал

«Црвена Звезда» — ЦСКА — 3:0 (1:0)

Голы: Груич, 30. Чукич, 38. Печеничич, 43.

За 3-е место

«Зенит» — «Локомотив» — 0:0, по пенальти — 3:4

За 5-е место

«Динамо» — «Астана» — 8:2 (3:0)

Голы: Гудач, 8, 16, 51. Воронин, 26, 50. Бачаускас, 42. Апанасевич, 58 (с пенальти). Нестеренко, 60 — Дархан, 32. Кумбай, 49.

Удаление: Воронин, 56.

Перед решающей игрой настрой на поле и вокруг него был предельно серьезным. На разминке один из игроков «Црвены Звезды» вдруг подошел и вопреки всем суевериям потрогал главный трофей UTLC Cup, уже установленный на бровке. Тогда как армейцы чуть позже дружно прошли мимо кубка, проводив его взглядом.

Было жарко и на трибунах, ведь встреча «Црвены Звезды» и ЦСКА — это дерби. За белградцев приехали поболеть фанаты московского «Спартака», который считается дружественной командой для «звездашей». К юным армейцам после матча РПЛ с «Динамо» успели прибыть болельщики взрослого ЦСКА. Поэтому звуковое сопровождение у игры было соответствующим. Кстати, молодые сербские футболисты были отлично осведомлены, что играют против принципиального соперника — российского аналога «Партизана».

В группе «Црвена Звезда» обыграла москвичей со счетом 3:0, поэтому на финал сербские ребята выходили фаворитами. Но по первому тайму этого не скажешь. То ли смена арены, то ли статус матча так сказались на белградцах, но преимущества на поле у них не было. А может, это штаб ЦСКА верно выбрал тактику — красно-синие выдерживали давление соперника, грамотно оборонялись и выбирали возможности для контратак.

Если бы не проблемы с реализацией, на перерыв армейцы могли бы уйти с перерывом в пару мячей. Вместо этого они получили классический гол «в раздевалку». Небойша Груич обыгрался с партнером, продвинулся к воротам по центру и в борьбе с защитником пробил. Мяч по необычной траектории влетел в верхний угол ворот, и сразу же после этого команды отправились на отдых.

Во втором тайме ЦСКА попробовал перестроиться и атаковать большими силами. И моменты у них тоже были. Но после фланговой передачи того же Груича и ошибки вратаря на выходе Веско Чукич отправил мяч уже в пустые ворота. Армейцы явно сникли и получили третий мяч. «Црвена Звезда» — первый в истории двукратный победитель UTLC Cup!

— Впечатления невероятные, как и сам турнир, — сказал получивший приз MVP соревнований Вук Джаич. — Мы старались в каждом матче и были готовы, что с каждой игрой будет сложнее. Сумели собраться и пройти этот путь до самого конца. То, что мы с ЦСКА играли в группе, конечно, очень помогло. Мы уже знали сильные и слабые стороны соперника, их стиль игры. Первый тайм не совсем удался, но во втором сумели завершить начатое. Личная награда для меня многое значит, она подчеркивает мой вклад в победу команды. Хотя, если честно, вообще не ожидал, что ее получу.

По словам Джаича, гости из Сербии совершенно не ожидали увидеть такое количество болельщиков, поддерживающих «Црвену Звезду». Но удивление быстро прошло, и уже после второго мяча белградцы побежали благодарить фанатов. А после финального свистка устроили с ними настоящий чемпионский заряд — прыгали, скандировали речовки, принесли к трибуне трофей. Все по-взрослому!

Теперь у академии сербского клуба есть целый год, чтобы подготовить следующую команду и попробовать сделать хет-трик. А у российских команд — столько же времени на то, чтобы попробовать помешать «Црвене Звезде». Потому что история UTLC Cup на этом не заканчивается. Увидимся через год!

«Спорт-Экспресс» является официальным информационным партнером турнира