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МЛС (MLS)

Сегодня, 14:33

Агуэро: «Месси изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переходе сюда из-за него»

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Правда в том, что я очень рад, что Лео здесь, в Майами. Я живу здесь, и мы постараемся наслаждаться этим моментом. Многие люди наслаждались его игрой по телевизору, и теперь они могут увидеть ее вживую.

Он изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переходе сюда из-за Лео. Мы постараемся продолжить рост МЛС», — цитирует Агуэро TyC Sports.

Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что 36-летний аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Лионель Месси
Серхио Агуэро
ФК Интер Майами
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