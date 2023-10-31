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Сегодня, 18:28

Гладилин считает, что у Холанна и Мбаппе не было шансов на «Золотой мяч»

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о вручении форварду сборной Аргентины Лионелю Месси «Золотого мяча».

«Прежде всего, Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, и Месси был признан самым полезным игроком турнира. Этого уже достаточно для того, чтобы получить приз лучшему футболисту года. К тому же он играл ярко и в «ПСЖ», и в Штатах. Так что даже не обсуждается. А Холанн и Мбаппе еще не доросли до его уровня, пусть он уже и возрастной. Для того чтобы получать «Золотой мяч», нужно, чтобы команда, за которую выступает лучший футболист, добилась какого-то результата. Аргентина выиграла чемпионат мира, «ПСЖ» — чемпионат Франции. С учетом этого у Холанна и Мбаппе не могло быть шансов по определению? Все правильно, совершенно верно», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Ему вручили награду 30 октября в парижском музыкальном театре Шатле. На протяжении сезонов-2021/22 и 22/23 аргентинец выступал за «ПСЖ». Летом Месси перешел из французской команды в «Интер Майами».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/31/21613225.shtml?updated
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
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