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Сегодня, 17:55

Роналду лайкнул и прокомментировал высмеивающий 8-й «Золотой мяч» Месси пост в соцсети

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду лайкнул и прокомментировал пост, посвященный тому, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси стал 8-кратным обладателем «Золотого мяча».

Заместитель главного редактора испанской газеты As Томас Ронсеро высмеял присуждение награды аргентинцу.

Журналист заявил, что Месси уехал в Майами заканчивать карьеру, хотя уже выглядел не в форме, играя в «ПСЖ».

Ронсеро добавил, что аргентинец выиграл Чемпионат мира-2022 благодаря шести пенальти, а турнир состоялся 8 месяцев назад — в ноябре 2022-го.

Испанец завершил монолог тем, что Месси должен был выиграть лишь пять «Золотых мячей». Остальные заслуживали Андрес Иньеста или Хави, Роберт Левандовски и Эрлин Холанн.

Роналду прокомментировал пост смайликами, а также лайкнул его.

«Золотой мяч» — 2023: результаты голосования

Криштиану Роналду
Лионель Месси
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