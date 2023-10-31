Роналду лайкнул и прокомментировал высмеивающий 8-й «Золотой мяч» Месси пост в соцсети

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду лайкнул и прокомментировал пост, посвященный тому, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси стал 8-кратным обладателем «Золотого мяча».

Заместитель главного редактора испанской газеты As Томас Ронсеро высмеял присуждение награды аргентинцу.

Журналист заявил, что Месси уехал в Майами заканчивать карьеру, хотя уже выглядел не в форме, играя в «ПСЖ».

Ронсеро добавил, что аргентинец выиграл Чемпионат мира-2022 благодаря шести пенальти, а турнир состоялся 8 месяцев назад — в ноябре 2022-го.

Испанец завершил монолог тем, что Месси должен был выиграть лишь пять «Золотых мячей». Остальные заслуживали Андрес Иньеста или Хави, Роберт Левандовски и Эрлин Холанн.

Роналду прокомментировал пост смайликами, а также лайкнул его.

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