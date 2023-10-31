Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 18:33

Наумов считает справедливым вручение Месси «Золотого мяча»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о результатах голосования за обладателя «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23.

Награду лучшему футболисту мира получил форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. В голосовании аргентинец обошел норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и французского футболиста «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Обладателя «Золотого мяча» определили мнения серьезных экспертов. У меня нет причин сомневаться в их компетентности. Я думаю, они правы, и согласен с результатами голосования», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11264870-naumov-ocenil-spravedlivost-vrucheniya-messi-zolotogo-myacha.html#
Лионель Месси
Футбол
Николай Наумов
2
0
Читайте также
Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?
Главный редактор France Football отреагировал на слухи о победе Месси в голосовании за «Золотой мяч»
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин считает, что у Холанна и Мбаппе не было шансов на «Золотой мяч»