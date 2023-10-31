Наумов считает справедливым вручение Месси «Золотого мяча»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о результатах голосования за обладателя «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23.

Награду лучшему футболисту мира получил форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. В голосовании аргентинец обошел норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и французского футболиста «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Обладателя «Золотого мяча» определили мнения серьезных экспертов. У меня нет причин сомневаться в их компетентности. Я думаю, они правы, и согласен с результатами голосования», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.