«Интер Майами» подписал с Бускетсом контракт до 2025 года

«Интер Майами» объявил о подписании контракта с полузащитником Серхио Бускетсом.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 2025 года. Бускетс переехал в МЛС на правах свободного агента.

Бускетс находился в системе «Барселоны» с 2005 года, он провел за команду 722 матча, забил 18 голов и сделал 45 результативных передач. Вместе с каталонским клубом полузащитник девять раз сновился чемпионом Испании и семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, по три раза — победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

15 июля «Интер Майами» объявил о подписании Лионеля Месси.