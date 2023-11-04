Месси: «Не думаю, что когда-нибудь вернусь в европейский чемпионат»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о возможном возвращении в европейский чемпионат.

«Европейский футбол для меня закрыт? Да. Слава Богу, у меня была выдающаяся карьера в Европе, и я выиграл все, о чем мечтал. Теперь, когда я решил приехать в США, я не думаю, что когда-нибудь вернусь к выступлениям в европейском чемпионате», — приводит слова Месси L'Equipe.

Месси выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год, после чего перешел в «ПСЖ». Летом 2023-го форвард перешел в «Интер Майами».

31 октября 36-летний аргентинец в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».