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Сегодня, 02:37

Месси не сыграет в финале Открытого кубка США

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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«Интер Майами» и «Хьюстон Динамо» назвали составы на финал Открытого кубка США. Встреча пройдет на «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейле.

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси не попал даже в заявку на матч, как и его одноклубник Жорди Альба. Полузащитник Серхио Бускетс начнет встречу в стартовом составе.

«Интер Майами»: Каллендер, Йедлин, Кривцов, Миллер, Аллен, Кремаски, Бускетс, Гомес, Фариас, Кампана, Тэйлор.

«Хьюстон Динамо»: Тарбелл, Эскобар, Святченко, Фабрисио, Дорси, Карраскилла, Эррера, Артур, Басси, Бэйрд, Киньонес.

Начало игры запланировано на 3.30 по московскому времени.

Лионель Месси (ФК &laquo;Интер Майами&raquo;). «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо»: смотреть трансляцию матча (видео)

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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