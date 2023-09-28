Месси не сыграет в финале Открытого кубка США

«Интер Майами» и «Хьюстон Динамо» назвали составы на финал Открытого кубка США. Встреча пройдет на «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейле.

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси не попал даже в заявку на матч, как и его одноклубник Жорди Альба. Полузащитник Серхио Бускетс начнет встречу в стартовом составе.

«Интер Майами»: Каллендер, Йедлин, Кривцов, Миллер, Аллен, Кремаски, Бускетс, Гомес, Фариас, Кампана, Тэйлор.

«Хьюстон Динамо»: Тарбелл, Эскобар, Святченко, Фабрисио, Дорси, Карраскилла, Эррера, Артур, Басси, Бэйрд, Киньонес.

Начало игры запланировано на 3.30 по московскому времени.