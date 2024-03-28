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МЛС (MLS)

28 марта, 10:04

Месси признался, что очень критичен к себе

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что критичен по отношению к себе с самого детства.

«Сейчас я остаюсь самокритичным. В плане футбола я свой первый критик. Мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мои действия. Я самый первый спрашиваю с себя, если что-то в моей игре идет не так, как нужно», — цитирует футболиста Diario Sport.

Ранее Месси рассказал, какие виды спорта ему нравятся помимо футбола.

С лета прошлого года 36-летний Месси играет за американский клуб «Интер Майами». В нынешнем сезоне МЛС нападающий провел 3 матча, забил 3 мяча и сделал голевую передачу.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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