«Нэшвилл» выучил урок проигранного финала и оставил Месси на голодном пайке. Попасть в плей-офф будет сложно

Аргентинская звезда впервые в Америке осталась без результативных баллов.

Премьерная победа Месси в МЛС позволила «Интер Майами» оттолкнуться от дна и наконец-то покинуть последнее место в Восточной конференции. А так как занимающий на данный момент дающее уайл-кард и шанс сыграть в плей-офф девятое место «Чикаго Файр» снова проиграл, «цапли» сократили отставание до одиннадцати очков. Многовато, но — с учетом имеющихся в запасе двух отложенных игр — обнадеживающе.

Тем более, когда у тебя в команде такой игрок, как Лео. Человек, превращающий все в золото. В буквальном смысле. В Америке уже подсчитали, что за месяц с момента своего приезда в Новый Свет аргентинец помог заработать порядка 300 миллионов долларов за счет новых подписчиков Apple TV и продаж подорожавших билетов. А как уверяет входивший в числе топ-менеджеров «Барселоны» бизнес-директор «Интер Майми» Хавьер Асенси, в следующем году клуб из Флориды увеличит свои доходы в четыре раза.

«Приход Лео — это, прежде всего, победа на поле. Очевидно, что Лео — тот, кто коммерчески продается лучше всех игроков в мире. Модрич, Рамос, Гризманн или Бускетс дают вам небольшой рывок, но Лео — это другое измерение на коммерческом уровне, он не земной», — сказал Асенси в интервью Marca.

На словах — все легко и естественно. По факту — за всеми этими достижениями труд, труд и еще раз труд. Даже в тех матчах, которые, как может показаться, Месси выигрывает в Америке на одной ноге. С тем же «Нэшвллом» в финале Кубка лиг пришлось потрудиться, и развязка наступила только в серии пенальти. Полторы недели спустя — уже в регулярном чемпионате — легче не стало. Даже наоборот.

31 августа. Интер Майами — Нэшвилл. Лионель Месси в атаке. Фото AFP

По сути за первый тайм «цапли» наиграли на полтора голевых момента с участием не сумевших довести дело до ума Жорди Альбы и Тэйлора. В одном эпизоде крутой передачей отметился Месси. Однако запомнились другие моменты. Как крупным планом показали потолкавшегося с соперником капитана. Как Лео не пустил к воротам могучий защитник, и аргентинец завалил его на газон руками. Или как капитана хозяев встретили приемом, который оценили бы поклонники того «Нэшвилла», который играет в хоккей.

А ведь Херардо Мартино обозначил акцент на атаку, вернувшись к привычным 4-3-3. От них тренер не отказался, однако в перерыве была проведена серьезная работа. На поле появился еще один креативный игрок в лице Фариаса, но главное — «цапли» стали быстрее. Как бегать, так и принимать решения и двигать мяч.

Только «Нэшвилл» оказался к этому готов. Больше того — вроде бы придавленные к своей штрафной гости получили простор для контратак, по ходу которых нашлось место спасению Каллендера, невероятному подкату остановившего выход один на один Миллера и даже голу, который отменили из-за небольшого офсайда.

31 августа. Интер Майами — Нэшвилл. Лионель Месси подает угловой. Фото USA Today Sports

Против Месси соперник явно разработал специальный план. Его старались встречать в момент приема мяча и не давали разбежаться. Как правило — вдвоем, причем страхующий зачастую располагался рядом с партнером. Опять же — чтобы не дать главной звезде лиги набрать скорость в случае обыгрыша одного оппонента. На руку «Нэшвиллу» была и манера работы арбитра, который довольно высоко поднял планку допустимых единоборств.

Впрочем, гости этим не злоупотребляли. Если же доходило до нарушений правил — происходило это на фактически безопасной дистанции. Так, Месси заработал два штрафных, но в первом случае бить пришлось с точки ближе к углу штрафной, и дело закончилось разминкой для вратаря. Во втором до цели было слишком далеко. А когда капитан все же получил мяч внутри штрафной, его удар был заблокирован.

Тренер «Нэшвилла» Гэри Смит. Фото USA Today Sports

При всем разочаровании от нулевой ничьей, тренирующему «Нэшвилл» англичанину Гэри Смиту можно поаплодировать. Выучив урок первой встречи, он разработал практически идеальный план нейтрализации Месси, который впервые с момента приезда в Штаты не заработал ни одного результативного балла. И очень показательно смотрелась атака на исходе добавленного арбитром времени, когда Месси выдал сольный проход, но бить ему пришлось с совсем не волшебной правой ноги, находясь под углом к воротам.

А ведь все могло закончиться в пользу гостей, однако попадание мяча в руку Йедлина не привело к назначению пенальти только из-за обнаруженного ВАР офсайда в начальной стадии атаки. Гонка «Интер Майами» за путевкой в плей-офф осложняется. Продолжение — в ночь на понедельник в гостях у «Лос-Анджелеса».