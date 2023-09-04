Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 07:30

Месси расстроил принца Гарри и удивил Ди Каприо. «Интер Майами» обыграл чемпиона

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Лионель Месси в матче против «Лос-Анджелеса».
Фото ФК «Интер Майами»
Telegram Дзен
У Лео — две голевых передачи в матче с «Лос-Анджелесом».
США. МЛС. Неделя 24
04 сент, 05:00. BMO Stadium (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
1:3
Интер

Пожалуй, было очень символично, что свой первый матч в МЛС (не в США за «Интер Майами», а именно в лиге) Лионель Месси провел в Нью-Йорке — главном и самом знаменитом городе мира. Премьера должна была быть на самой большой сцене. В Большом Яблоке аргентинец успел поучаствовать в светских мероприятиях, в частности, отметившись в ресторане с легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем. А потом, выйдя на замену против «Нью-Йорк Ред Булл», забил дебютный мяч в МЛС.

Лионель Месси (&laquo;Интер Майами&raquo;). «Интер Майами» еще не проигрывал в МЛС при Месси. «Лос-Анджелес» готов это исправить

Спустя неделю Месси приехал в другой город, полный знаменитостей — Лос-Анджелес (вообще, кажется, что составители календаря что-то знали). На игру «Интер Майами» с одноименной командой, разумеется, подтянулись многие из них, в частности, известные голливудские актеры Оуэн Уилсон и Эдвард Нортон, а также главная латиноамериканская звезда Селена Гомес (429 миллионов подписчиков в запрещенной в России соцсети).

Впрочем, в центре внимания была не она, а сидевший в ложе британский принц Гарри.Он был в прекрасном расположении духа, смеялся и о чем-то весело переговаривался с соседями. Забавно, что настроение Гарри резко контрастировало с тем, в каком он пребывал несколько дней назад на концерте Бейонси. По соцсетям разошлось видео, на котором Гарри стоит с довольно кислым видом и явно скучая, тогда как его жена Меган Маркл и остальная компания веселятся, танцуют и получают удовольствие. Очевидно, что походы на футбол нравятся принцу куда больше поп-концертов.

Болел, Гарри, кстати, за «Лос-Анджелес» (как и Гомес). Операторы и режиссер регулярно показывали его реакцию после опасных моментов, созданных хозяевами, и все было очевидно — как человек, живущий в Лос-Анджелесе, принц поддерживал местных. Моментов этих было достаточно, и возникали они на регулярной основе. Что, наверное, неудивительно, если речь идет о матче действующего чемпиона МЛС и одного из лидеров Западной конференции этого сезона и аутсайдера лиги (хуже «Интера» дела только у «Торонто» и «Колорадо»).

Причем моменты эти «Лос-Анджелес» создавал примерно в одной манере — запуская продольные передачи за спину защитникам «Майами», у которых были очевидные проблемы с тем, чтобы строго держать линию. Вспомните и пересмотрите второй гол Вендела в ворота «Спартака» в недавнем матче РПЛ, и вы поймете, о чем речь. Одну такую передачу низом (!) со своей половины поля (!!) сделал Джорджио Кьеллини (!!!) и вывел Дениса Буанга один на один. У габонца была уйма времени, но вратарь «Интер Майами» Дрейк Каллендер все равно отбил мяч.

Ламин Ямаль. Побил рекорды ла лиги и «Барселоны» и уже влип в пару скандалов. Ямаль — самый яркий проспект каталонцев со времен Месси

Самое забавное, что оба своих гола гости забили в точно такой же манере. В первом тайме защитники флоридцев перекатывали мяч поперек поля, пока Томас Авилес не покатил мяч вперед в свободную зону у чужой штрафной, куда уже вбежал Факундо Фариас: 21-летний аргентинец, перебравшийся летом в «Интер» из «Колона», в падении умудрился пробить точно под дальнюю штангу.

А после перерыва зрители увидели классику: Месси, стоя между центральной линией поля и чужой штрафной, принимает передачу от Серхио Бускетса и делает пас левой ногой на врывающегося за спины защитникам Жорди Альбу. И каталонец показал Буанга, как нужно решать такие ситуации. И не только ему, но и заехавшему на стадион Леонардо Ди Каприо.

У самого Месси был отличный момент в конце первого тайма. Это было чем-то похоже на гол Лео в Нью-Йорке — снова длинная «стенка» с Бенджамином Кремаски, пауза перед ударом, но «Лос-Анджелес» выручил вратарь Джон Маккарти.

В принципе, описанные выше эпизоды — все, что создал «Интер Майами». Хозяева играли лучше, осмысленнее, регулярно генерировали остроту у чужих ворот, но не забивали. Не сказать, что тащил вратарь Каллендер или была череда невероятных промахов от игроков «Лос-Анджелеса», но все хорошие атаки как-то растрачивались попусту. И в итоге все едва не завершилось разгромом — Месси собрал дубль из голевых передач, выведя на пустые ворота Леонардо Кампану, однако «ЛА» успел забить после углового и избежать совсем уж грустных 0:3.

«Интер» по-прежнему не проигрывает после приезда Месси и все еще сохраняет теоретические шансы на попадание в плей-офф — до «Ди-Си Юнайтед» Уэйна Руни восемь очков при двух матчах в запасе. Следующий матч флоридцы проведут 10 сентября на своем поле против «Канзас-Сити».

Лионель Месси
ФК Интер Майами
4
Обсудить
Читайте также
Болельщик — на матче «Спартака» с «Краснодаром»: «Покажите меня, жена думает, что я у любовницы»
Медведев обыграл Баэса и вышел в четвертый круг US Open
Авиация ЧФ уничтожила 4 военных катера с боевиками ВСУ в Черном море
Корабль Crew Dragon-6 с космонавтом «Роскосмоса» вернулся на Землю
Американский политолог назвал Умерова марионеткой Вашингтона и Лондона
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нэшвилл» выучил урок проигранного финала и оставил Месси на голодном пайке. Попасть в плей-офф будет сложно