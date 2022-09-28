Бруну Фернандеш — о разочаровании Роналду: «Не нужно устраивать вокруг него мыльную оперу»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш после поражения от Испании (0:1) в матче Лиги наций прокомментировал разочарование Криштиану Роналду.

«Криштиану здесь, чтобы помочь, и он продолжит помогать команде. Все в порядке. Разочарование — это нормально, он хочет побеждать и забивать голы. Не нужно устраивать вокруг него мыльную оперу. Голы придут, это этап в карьере футболиста. Когда это произойдет, он будет спокойнее», — цитирует O Jogo Фернандеша.

Испания набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальцы с 10-ю очками стали вторыми.