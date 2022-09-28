28 сентября, 03:13
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш после поражения от Испании (0:1) в матче Лиги наций прокомментировал разочарование Криштиану Роналду.
«Криштиану здесь, чтобы помочь, и он продолжит помогать команде. Все в порядке. Разочарование — это нормально, он хочет побеждать и забивать голы. Не нужно устраивать вокруг него мыльную оперу. Голы придут, это этап в карьере футболиста. Когда это произойдет, он будет спокойнее», — цитирует O Jogo Фернандеша.
Испания набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальцы с 10-ю очками стали вторыми.