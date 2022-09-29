Футболистов сборной Франции заметили в ночном клубе после поражения от Дании

Футболисты сборной Франции посетили один из ночных клубов в Копенгагене после поражения от Дании (0:2) в матче 6-го тура Лиги наций, сообщает Befoot.

По данным источника, среди них были защитник Рафаэль Варан и нападающий Оливье Жиру, которого заметили вместе с его датским одноклубником из «Милана» Симоном Кьером.

По итогам группового этапа Лиги наций-2022/23 сборная Франции заняла третье место в группе 1 с 5 очками в 6 матчах и не смогла попасть в плей-офф. Французы являются победителями прошлого розыгрыша турнира.