Хвича реализовал пенальти и помог сборной Грузии обыграть Гибралтар в Лиге наций

Сборная Грузии в гостях одержала победу над командой Гибралтара в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций — 2:1.

Три очка представителям Грузии принесли голы Хвичи Кварацхелии, реализовавшего пенальти и Георгия Цитаишвили. У хозяев гол на счету Луи Аннесли.

После 6 туров группового турнира Лиги наций Грузия набрала 16 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 4 лиги C. Гибралтар располагается на 4-м месте, набрав одно очко.

Плей-офф Лиги наций пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.