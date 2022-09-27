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Лига наций

27 сентября, 00:04

Хвича реализовал пенальти и помог сборной Грузии обыграть Гибралтар в Лиге наций

Мария Гусева

Сборная Грузии в гостях одержала победу над командой Гибралтара в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций — 2:1.

Три очка представителям Грузии принесли голы Хвичи Кварацхелии, реализовавшего пенальти и Георгия Цитаишвили. У хозяев гол на счету Луи Аннесли.

После 6 туров группового турнира Лиги наций Грузия набрала 16 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 4 лиги C. Гибралтар располагается на 4-м месте, набрав одно очко.

Плей-офф Лиги наций пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.

Лига наций C. Группа 4
26 сент, 21:45. Victoria Stadium (Гибралтар)
Гибралтар
1:2
Грузия

Хвича Кварацхелия
Лига наций УЕФА
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Грузии по футболу
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