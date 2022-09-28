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Лига наций

28 сентября, 11:40

Семин — об игре Хвичи в сборной Грузии: «Нужно было умудриться не увидеть у нас его талант!»

Микеле Антонов
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил игру грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в Лиге наций.

«Хвича поехал в сборную Грузии, был очень результативен. Опять он показал свое имя на высоком уровне. У него большой потенциал! Он стал лучше играть в обороне. Тренеры устраняют его недостатки. В каждом матче, будь то за сборную или за клуб, он показывает максимальный результат. Нужно было умудриться не увидеть у нас его талант!» — сказал Семин «СЭ».

В розыгрыше Лиги наций-2022/23 Кварацхелия забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 6 матчах. Сборная Грузии с 16 очками в 6 матчах заняла первое место в группе 4 дивизиона C Лиги наций и поднялась в дивизион B.

Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Грузии по футболу
Юрий Семин
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