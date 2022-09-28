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Лига наций

28 сентября, 09:49

Бруну Фернандеш: «Сборная Португалии и не думала играть на ничью с Испанией»

Мария Гусева

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш после поражения от Испании (0:1) в матче Лиги наций признался, что португальцы не хотели играть на ничью, чтобы занять первое место в группе.

«Играть на ничью? Нам это и в голову не приходило, мы пытались контратаковать. Когда опускаете линии, оставляете пространство для контратак. Это была хорошая игра двух команд, которые играют по-разному и с разными идеями. Если бы мы забили свой гол и прошли дальше, в этом тоже не было бы ничего особенного. Чего не хватило? Забитого гола, в этом есть заслуга вратаря. Нам приходилось много обороняться, Испания много владела мячом, но не создавала опасных моментов, но они победили заслуженно», — цитирует O Jogo Фернандеша.

Сборная Испании набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальская команда стала второй — 10 очков.

Бруну Фернандеш
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
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