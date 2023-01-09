Бора Милутинович неожиданно ответил, кого считает лучшим футболистом мира всех времен

Серб Бора Милутинович, рекордсмен чемпионатов мира по числу сборных, с которыми он работал в финальных турнирах (пять, четыре из которых вышли из группы), в интервью обозревателю «СЭ» дал неожиданный ответ, кого считает лучшим футболистом всех времен.

— Оба ваших брата, в отличие от вас, выступали на чемпионатах мира как футболисты?

— Да. И лучшим игроком мира всех времен считаю своего старшего брата Милоша, а лучшими голами — его четыре мяча лиссабонскому «Спортингу» за «Партизан» в домашнем матче Кубка европейских чемпионов в первом сезоне этого турнира-1955/56. Он стал тогда лучшим снайпером главного еврокубка!

Никогда не завидовал, что он сыграл на чемпионатах мира 1954 и 1958 годов (еще один брат Милорад — только в 58-м), а я нет. Я чистил Милошу бутсы — мне этого хватало. Как бы он забивал Франции в 54-м в грязных бутсах с комьями земли?! А ведь его гол тогда стал победным и вывел нашу команду в плей-офф.