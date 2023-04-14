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Сегодня, 14:29

Бучнев: «Бывало, у Григоряна вместо разминки танцевали лезгинку»

Алина Савинова
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Российский и армянский вратарь Станислав Бучнев рассказал о необычных методах работы тренера Александра Григоряна, под руководством которого играл в «Машуке-КМВ».

«Григорян говорил: у вас здесь такой накал, что можете поубивать друг друга. Поэтому старался раскрепостить команду. Бывало, вместо разминки танцевали лезгинку — без музыки, под хлопки. Или нужно было зайти в круг и повторить удары из каких-то фильмов или мультиков. Нам нравились его методы. Человек приехал из Первой лиги, из Хабаровска, поэтому все впитывали тот материал, который он давал», — приводит «Чемпионат» слова Бучнева.

Григорян занимал должность главного тренера «Машук-КМВ» в 2013 году.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5068025-vratar-buchnev-u-grigoryana-inogda-vmesto-razminki-tancevali-lezginku.html
Футбол
Александр Григорян
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