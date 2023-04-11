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Футбол

Сегодня, 11:38

Футбол занял первое место в рейтинге самых массовых видов спорта в России

Ана Горшкова
Корреспондент
Футбол.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Министерство спорта РФ опубликовало информацию о самых массовых видах спорта в России в 2022 году.

Первое место в рейтинге занял футбол. Сообщается, что им занимаются 3,337 миллиона человек. На второй позиции находится плавание (2 554 606), на третьей — волейбол (2 497 396).

В топ-10 также вошли легкая атлетика, баскетбол, фитнес-аэробика, лыжные гонки, вело- и пешие маршруты, шахматы и настольный теннис.

Фигурным катанием в России занимаются 622,371 человек, а хоккеем — 672,203.

Всего в России девять видов спорта, где количество занимающихся перешло отметку 1 миллион. Центральный федеральный округ стал лидером по количеству занимающихся человек в секциях — более 11,5 миллиона человек.

Топ-10 рейтинга:

1. Футбол — 3 337 498 человек
2. Плавание — 2 554 606
3. Волейбол — 2 497 396
4. Легкая атлетика — 1 961 474
5. Баскетбол — 1 791 946
6. Фитнес-аэробика — 1 718 062
7. Лыжные гонки — 1 106 534
8. Вело- и пешие маршруты — 1 089 148
9. Шахматы — 1 015 957
10. Настольный теннис — 892 491

Источник: Минспорта РФ
Волейбол
плавание
Фигурное катание
Футбол
Хоккей
шахматы
0
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