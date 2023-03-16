Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино переизбрали на пост президента Международной федерации футбола.

Выборы главы ФИФА прошли сегодня, 16 марта, на 73-м конгрессе организации в Кигали (Руанда). Инфантино был единственным кандидатом на этот пост. Его контракт рассчитан до 2027 года.

52-летний функционер возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста ее предыдущего президента Йозефа Блаттера. В июне 2019 года Инфантино был избран на второй срок.