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Сегодня, 16:20

Иранский журналист Замтаре рассказал, почему ЦАФА проведет первый крупный турнир за 8 лет

Алина Савинова
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Иранский журналист и радиоведущий Ахмед Али Замтаре ответил на вопрос, почему Футбольная ассоциация Центральной Азии решила провести крупный турнир впервые за последние 8 лет.

«Причин несколько. Первая — самая банальная: на это нужно найти время. Азиатские сборные участвуют в отборах на чемпионаты мира, чемпионаты Азии, есть еще Азиатские игры. Клубы и так не очень охотно отпускают своих игроков в сборные на официальные матчи, а тут еще и турнир, да к тому же товарищеский. Вторая причина — это финансы. Кто будет это все финансировать? Одно дело — организовать турнир для детей или девочек U-15, а совсем другое — провести соревнование на уровне мужских национальных сборных. Мы же понимаем, что нападающий сборной Ирана Сердар Азмун и какой-нибудь ребенок в возрасте 15 лет из Афганистана во время таких турниров живут в разных по уровню гостиницах, и бытовые требования у них очень сильно отличаются. Соответственно, затраты на содержание мужской сборной Ирана и юношеской команды Афганистана тоже очень сильно разнятся», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова журналиста.

13 марта сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005050723_iranskiy_jurnalist_zamtare_obyyasnil_pochemu_cafa_provedet_pervyiy_krupnyiy_turnir_za_8_let
Сборная России по футболу
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  • SPRAVEDLIVYI

    Вы прямо прочитали мои мысли....оно так и есть....эта страна сама организовала и проплатила весь турнир....

    16.03.2023

  • Beard

    Интуиция мне подсказывет название одной страны, которая очень заинтересованна в этом турнире, и вполне может профинансировать этот турнир за счёт пенсионеров.

    16.03.2023

    • Гаджиев: «Плохо, что Инфантино поддерживает санкции в отношении российского футбола, но у него нет выхода»

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