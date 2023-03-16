Иранский журналист Замтаре рассказал, почему ЦАФА проведет первый крупный турнир за 8 лет

Иранский журналист и радиоведущий Ахмед Али Замтаре ответил на вопрос, почему Футбольная ассоциация Центральной Азии решила провести крупный турнир впервые за последние 8 лет.

«Причин несколько. Первая — самая банальная: на это нужно найти время. Азиатские сборные участвуют в отборах на чемпионаты мира, чемпионаты Азии, есть еще Азиатские игры. Клубы и так не очень охотно отпускают своих игроков в сборные на официальные матчи, а тут еще и турнир, да к тому же товарищеский. Вторая причина — это финансы. Кто будет это все финансировать? Одно дело — организовать турнир для детей или девочек U-15, а совсем другое — провести соревнование на уровне мужских национальных сборных. Мы же понимаем, что нападающий сборной Ирана Сердар Азмун и какой-нибудь ребенок в возрасте 15 лет из Афганистана во время таких турниров живут в разных по уровню гостиницах, и бытовые требования у них очень сильно отличаются. Соответственно, затраты на содержание мужской сборной Ирана и юношеской команды Афганистана тоже очень сильно разнятся», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова журналиста.

13 марта сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.