Колосков не смог оценить работу Инфантино на посту президента ФИФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о переизбрании Джанни Инфантино на пост президента ФИФА.

«Если окунуться в историю, то Стэнли Роуз был президентом ФИФА около 10 лет, а Жоао Авеланж — больше 10 лет, Блаттер — 16. Так что ничего удивительного в том, что Инфантино пошел на третий срок. На благо ли это — не мне решать, а тем людям, которые его поддержали. Если поддержали, значит, считают, что его кандидатура на благо мирового футбола, им нравится, как он работает. Нравится ли мне? А я не работаю у него, поэтому оценить работу не могу. Если бы работал, как раньше, членом исполкома, то сказал бы, хорошо или плохо он работает. Если бы был президентом РФС, то сказал бы, что он хорошо развивает футбол, помогает Российскому футбольному союзу, но я этого не знаю», — сказал Колосков «СЭ».

52-летний функционер возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста ее предыдущего президента Йозефа Блаттера. В июне 2019 года Инфантино был избран на второй срок.