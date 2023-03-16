Гаджиев: «Плохо, что Инфантино поддерживает санкции в отношении российского футбола, но у него нет выхода»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о том, что Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА.

«Плохо, что Инфантино был единственным кандидатом на пост президента ФИФА. Конечно, плохо, что он поддерживает санкции в отношении российского футбола, но у Инфантино выхода нет. Единственное, что радует — это решение сделать русский язык официальным для ФИФА», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Сегодня, 16 марта, стало известно о том, что Инфантино переизбран на пост президента ФИФА до 2027 года. Он занимает эту должность с 2016 года.