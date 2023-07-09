Кверквелия: «Слуцкий — веселый человек. Смеюсь с его шуток на шоу»

Защитник «Нефтчи» Соломон Кверквелия высказался о медийной активности бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Слежу за тем, что сейчас делает Слуцкий, иногда смотрю его видео. Он веселый человек. Мне нравится, смеюсь с его шуток», — цитирует Кверквелию Sport24.

Слуцкий ведет два проекта на YouTube-канале «Коммент.Шоу» — «Коммент.Тренер» и «Ну так нельзя, ###».

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. Также 52-летний специалист тренировал ЦСКА, «Витесс», «Халл Сити», «Крылья Советов» и другие команды.