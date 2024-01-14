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Сегодня, 12:30

Марадона-младший заявил, что врачи виновны в смерти его отца

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Диего Армандо Марадона-младший
Диего Армандо Марадона-младший.
Фото Global Look Press
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Диего Армандо Марадона-младший выступил с заявлением по поводу смерти его отца.

Диего Армандо Марадона-старший скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни из-за внезапной остановки сердца. В мае 2021 года аргентинская прокуратура предъявила обвинения врачам, ответственным за здоровье Диего Марадоны, в «возможно, предумышленном» убийстве футболиста.

«Идет открытое расследование. Мы, его дети, очень верим в аргентинское правосудие. Убежден, что это не должно было закончиться так. Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал, хотя у меня есть мысли на этот счет, но я не могу их высказать. Они бросили отца на произвол судьбы, когда можно было что-то сделать», — приводит слова Марадоны-младшего Marca.

Диего Марадона — чемпион мира по футболу, был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА.

Диего Марадона
Футбол
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