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Судейство

Сегодня, 22:33

Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит вопрос расширения полномочий ВАР

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на ближайшем заседании рассмотрит вопрос расширения полномочий видеоассистентов рефери (ВАР), сообщает The Times.

По данным источника, будут обсуждаться вопросы вмешательства ВАР в эпизоды с назначением штрафных и угловых, а также в моменты с вынесением вторых желтых карточек футболистам.

На данный момент, согласно протоколу видеоассистенты могут вмешиваться в ход матча только в эпизодах с офсайдами, назначением или неназначением пенальти или вынесением красных карточек.

При этом возможность расширения полномочий ВАР вызывает сомнения, поскольку это может привести к более длительным задержкам во время матчей, которые будут возникать из-за переговоров между судьями.

Ближайшее заседание IFAB пройдет в Лондоне во вторник, 28 ноября. Отмечается, что решение по расширению полномочий ВАР не будет принято до ежегодного собрания IFAB, которое пройдет в марте 2024 года.

Футбол
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