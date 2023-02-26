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Футбол

Сегодня, 20:05

Орлов — о высказываниях Заремы Салиховой: «Сегодня на футболе пиарится столько людей!»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о скандальных высказываниях cупруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Зачем Зарема регулярно появляется в футбольном инфополе? Слушайте, сегодня на футболе пиарится столько людей! Ей тоже хочется сказать свое слово. Она наверняка считает, что разбирается в футболе. Может, она действительно разбирается, я не знаю. Она делает замечания, что-то говорила гендиректору «Зенита» Медведеву. Это ее право. Осуждать я это не хочу. Высказываться — право каждого. Я все это вместе называется шоу «Футбол», — приводит Sport24 слова Орлова.

Ранее комментатор сравнил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна с его коллегой по амплуа Арсеном Захаряном из «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-26-orlov-o-vyskazyvaniyakh-zaremy-segodnya-na-futbole-piaritsya-stolko-lyudey-osuzhdat-ya-eto-ne-khochu
Футбол
Геннадий Орлов
Зарема Салихова
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