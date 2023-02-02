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Сегодня, 12:20

«Пумас» требует от Дани Алвеса 5 миллионов долларов за нарушение условий контракта

Руслан Минаев
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«Пумас» требует от экс-защитника сборной Бразилии Дани Алвеса 5 миллионов долларов за нарушение условий контракта, сообщает UOL.

По данным источника, руководство мексиканского клуба направило Алвесу письмо, в котором потребовало компенсации согласно пункту договора о недопустимости участия в скандалах и совершении преступлений. Помимо этого, «Пумас» оставляет за собой право предпринять все возможные юридические действия, вплоть до обращения в ФИФА.

Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. 39-летний футболист был задержан и взят под стражу 20 января. В случае если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.

Ранее стало известно, что жена экс-защитника сборной Бразилии решила подать на развод.

21 января мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с Алвесом. Футболист играл за команду с июня 2022 года.

Источник: РИА
Дани Алвес
ФК УНАМ Пумас
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СМИ: суд счел достаточными доказательства вины Дани Алвеса