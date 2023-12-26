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Сегодня, 10:48

Сами Хююпия назвал Анри и Роналдо самыми сложными соперниками, против которых он играл

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя назвал футболистов, против которых ему было играть сложнее всего.

«Тьерри Анри доставил мне много проблем, у него было се на высшем уровне. Было тяжело выдерживать его темп. Я поиграл против Роналдо в его лучшие годы. Он был очень хорош. Его скорость и быстрые перемещения — это нечто. Роналдо был силен как бык», — цитирует Сами Daily Mail.

Хююпия выступал за «Ливерпуль» с 1999 по 2009 год. За сборную Финляндии он провел 105 поединков и отметился пятью забитыми мячами.

Сами Хююпия
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