Агент Гершензон: «Юрана все любили в Португалии, до сих пор помнят»

Израильский агент Яков Гершензон рассказал, что в Португалии помнят выступления Сергея Юрана за «Порту» и «Бенфику».

«Я с Юраном разговаривал через Лобановского и Чубарова. В Португалии Сергей очень сильно себя проявил — и в «Бенфике», и в «Порту». Везде был лидером, забивал. А в жизни — бесшабашный парень. Юран не станет делать то, что ему не нравится. Но в Португалии его все любили. Через много лет мы с Захави приезжали в Лиссабон, Порту, разговаривали с тренерами. Юрана до сих пор помнят», — цитирует Гершензона «Чемпионат».

Юран выступал в Португалии с 1992-го по 1995-й годы. Кроме того, форвард играл за «Спартак», киевское «Динамо», «Бохум», «Миллуол» «Штурм Грац» и «Фортуну» из Дюссельдорфа.