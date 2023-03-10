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Сегодня, 15:05

Агент Гершензон: «Юрана все любили в Португалии, до сих пор помнят»

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Израильский агент Яков Гершензон рассказал, что в Португалии помнят выступления Сергея Юрана за «Порту» и «Бенфику».

«Я с Юраном разговаривал через Лобановского и Чубарова. В Португалии Сергей очень сильно себя проявил — и в «Бенфике», и в «Порту». Везде был лидером, забивал. А в жизни — бесшабашный парень. Юран не станет делать то, что ему не нравится. Но в Португалии его все любили. Через много лет мы с Захави приезжали в Лиссабон, Порту, разговаривали с тренерами. Юрана до сих пор помнят», — цитирует Гершензона «Чемпионат».

Юран выступал в Португалии с 1992-го по 1995-й годы. Кроме того, форвард играл за «Спартак», киевское «Динамо», «Бохум», «Миллуол» «Штурм Грац» и «Фортуну» из Дюссельдорфа.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5026449-agent-v-portugalii-yurana-vse-lyubili.html
Сергей Юран
ФК Бенфика
ФК Порту
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