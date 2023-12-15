Мостовой, Писарев, Колыванов и Сарсания выиграли «Кубок надежды»

Летопись Акселя Вартаняна. 1984 год. Часть семнадцатая.

Часть последняя всегда испытывала большую информационную нагрузку. Справлялась с ней с трудом. Надеюсь, и сегодня выдюжит. Начинаем с раздачи предновогодних подарков.

Призы большого футбола

Число «круглое», равно тринадцати. Обычно большую часть прибирают к рукам чемпионы. И в этом году «Зенит» преуспел, отхватил четыре (после названия приза, в скобках — учредитель).

1. Имени Григория Федотова (Центральный спортивный клуб армии).

Награждали в 13-й раз («Зенит» получил во второй). Забил в 1984-м больше всех — 60 мячей. Рекордсмен — киевское «Динамо», восемь раз побеждало в этой номинации.

2. Крупный счет («Футбол-Хоккей»).

Шесть раз ленинградцы выигрывали с разностью в три и более мячей. Результат неплохой, но до рекорда киевского (9 крупных побед в 1966 году) далековато.

3. Лучшая разность мячей (журнал «Старт», Киев).

У «Зенита» — +28 (60-32). «Спартак», как и в чемпионате, второй: +24. И в этом конкурсе высшее достижение принадлежит киевлянам, установлено все в том же 1966-м, одном из лучших в биографии команды: +49 (66-17).

4. Лучший вратарь («Огонек»).

Впервые редколлегия журнала наградила ленинградца — Михаила Бирюкова. До этого пять раз вручали приз вратарям «Спартака», по четыре — московского, киевского «Динамо» и «Торпедо».

Второй по числу наград — «Черноморец». Отмечен три раза.

1. Справедливая игра (журнал «Человек и закон»).

Предназначался самой корректной команде. Определяют ее не на глазок, а по объективным показателям, числу занесенных в протоколы матчей предупреждений и удалений. Одесситы в 34 играх чемпионата и трех кубковых получили 12 желтых карточек. Меньше (восемь) только у тбилисцев. Подвел их игрок техничный, корректный, Владимир Гуцаев. В матче второго тура со «Спартаком» (нами в свое время упомянутом) не удержался, защищая честь свою и достоинство, ответил на неоднократные нарушения со стороны Позднякова и был изгнан с поля вместе с обидчиком. Красную карточку учредители оценивали в пять штрафных очков. В сумме получилось 13, чуть больше, нежели у одесситов.

Учредители отмечали пай-мальчиков, культурных, хорошо воспитанных. Чемпионы, участвуя в ожесточенной борьбе за золото, светскими манерами не выделялись. Исключение — киевское «Динамо», выигравшее в 1977 году чемпионат.

2. Гроза авторитетов («Спортивная Москва»).

Результат во встречах с призерами «моряки» показали превосходный — 9 очков из 12 возможных в шести матчах (75%). Дважды обыграли серебряный «Спартак», с бронзовым «Днепром» — победа и ничья, с чемпионом обменялись победами. На очко отстал «Жальгирис». «Черноморец» чаще остальных (в трех чемпионатах) терроризировал медалистов.

3. Вместе с командой (Федерация футбола ДСО профсоюзов).

Самый молодой в советском футболе приз (вручался в седьмой раз) и самый сложный, с размытыми критериями, допускающими широкие возможности для субъективных оценок. Громоздкие условия ежегодно дополнялись и видоизменялись, в последней редакции формулировались так: «Приз присуждается команде, работникам стадиона, зрителям за наилучшее обеспечение культуры проведенных игр, порядка на стадионах, корректное поведение футболистов и зрителей, создание праздничной атмосферы в дни матчей.

По итогам рассмотрения рапортов инспекторов матчей, выводов СТК, других документов (каких именно? — Прим. А.В.) ДСО профсоюзов определяет победителя». То есть доля самой команды в победе минимальна. Все остальное — на вкус и цвет учредителя.

По два раза награды доставались днепропетровцам и ростовскому СКА.

Два приза у «Днепра».

1. Приз дублеров (Спорткомитет СССР).

В остром соперничестве с киевлянами резервисты «Днепра» «на грудь» опередили конкурента. Набрали 52 очка, у киевского «Динамо» — 51 (технические результаты — в опубликованной на этой полосе таблице). Благодаря дублерам «Днепр» выиграл и второй приз.

2. Вместе с командой (Федерация футбола СССР).

Сумма очков мастеров и дублеров — 94 (42+52) обеспечила уверенную победу. 15-кратные владельцы приза, динамовцы Киева, отстали на девять очков. Однако высшее достижение принадлежит киевлянам: в 1981 году они двумя составами достигли рекордной суммы — 105 очков.

Две награды у СКА.

1. Воля к победе («Советская Россия»).

Армейцы, едва не покинувшие высшее общество, сохранили место и благодаря проявленной в ходе матчей воле. Проигрывая, четырежды склонили чашу в свою сторону. Столько же волевых побед и у «Зенита». По условиям учредителей, при равных показателях предпочтение отдается команде, победившей соперников, которые занимали в итоговой таблице более высокое место.

2. Лучший бомбардир («Труд»).

Самый меткий снайпер, Сергей Андреев, опередил конкурентов благодаря мощному финишному рывку. Забил он 19 мячей, ереванец Гамлет Мхитарян — 18, Юрий Желудков («Зенит») — 17.

Рекорд, он остается непобитым с 1950 года, принадлежит (по моей версии, не совпадающей с официальной, бумажной) спартаковцу Никите Павловичу Симоняну — 34 гола.

Оставшиеся два приза получили тбилисское «Динамо» и «Спартак».

Кубок прогресса («Рабочая газета», Киев).

В сравнении с прошлым годом тбилисцы совершили скачок самый высокий: с 16-й позиции прыгнули на 7-ю. Начислили им 75 очков, на девять больше второго в этом конкурсе — «Кайрата».

Агрессивный гость («Комсомольское знамя», Киев).

Как и в прошлом году, мамаем пронеслись спартаковцы по чужим полям: в 17 матчах набрали 24 очка (+10=4-3), уступив всесоюзному рекорду 15-летней давности, им же принадлежащему, всего ничего. В 1969 году «Спартак» собрал с чужих полей 26 очков.

В перечне всесоюзных турниров второго плана следуем проторенной тропинкой — от детских, отроческих и юношеских к взрослым. Прошу прощения, погорячился. Единственное соревнование без ограничения возраста, «Золотой колос», организованное еще в 1967 году для сельских тружеников, взяло тайм-аут на целых три года. Видать, колхозы и совхозы недодавали жизненно необходимых людям продуктов. Вот и решили где-то наверху: нечего мяч гонять, делом, товарищи колхозники, займитесь.

«Кожаный мяч»

Дети и юноши продолжали играть в футбол. Детишки — в самом массовом турнире.

В 1984 году отметили 20-летний юбилей. «Родил» его, как и многие юношеские турниры, «многодетный» комсомол — ВЛКСМ. Первый президент клуба — Михаил Павлович Сушков, в прошлом футболист, тренер, много внимания уделял детскому футболу. После его смерти (1983) президентом утвердили Гавриила Дмитриевича Качалина. С его именем связаны первые крупные успехи советской сборной в престижных международных соревнованиях — Олимпиаде-1956 в Мельбурне и Кубке Европы 1960 года.

По случаю юбилея дам небольшую историческую справку. В первых двух турнирах (1965-1966) в соревновании участвовали ребята одной возрастной группы. С 1967 по 1975 год — двух, с 1976 года — трех. За двадцать лет, включая турнир-1984, было выявлено тоже юбилейное число победителей — 50. Чаще всех (16 раз) первенствовали армянские команды.

В Положении о соревновании четко определены его цели и задачи: «Главная задача — организация физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы в общеобразовательных школах, по месту жительства и вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом».

Размеры футбольного поля, ворот и продолжительность матчей — уменьшенные и сокращенные. Матчи младшей группы длились 50 минут (два тайма по 25 минут), средней группы — 60 (2х30), старшей — 70 (2х35).

Размер поля: ширина — 50-60 метров, длина — 80-90 метров. Высота ворот — два метра, ширина — шесть. Пенальти пробивали с восьми метров. С некоторых пор стали привлекать к турниру мальчиков восьми-девяти лет, но не регулярно.

Включались в соревнование десятки тысяч команд. К финальному этапу методично и безжалостно сокращая число участников, оставляли «в живых» по 24 коллектива.

Финальные турниры проходили во второй половине августа по давно утвержденному регламенту. Сначала помещали их в четыре группы (по шесть команд в каждой) и в однокруговом турнире выявляли победителей. В последний день проводили две встречи: за третье место и финал.

Помимо футбольных матчей, ребят обязали сдавать нормативы по технике и физподготовке. В умении обращаться с мячом необходимо было проявить себя в меткости ударов по воротам, дриблинге, жонглировании, вбрасывании мяча из аута на дальность и т. д. В соревнование по физподготовке входили эстафета 11х30 метров и подтягивание на перекладине. Очки, полученные каждым игроком в отдельных упражнениях, суммировались. По их количеству определяли победителей.

Трех призеров награждали медалями и дипломами разного достоинства, а все команды — дипломами клуба «Кожаный мяч», вымпелами, мячами с автографами заслуженных советских футболистов, игроков, всех поголовно — памятными значками.

Дружеский прием, экскурсии по памятным местам, встречи с передовиками производства и с ветеранами войны опускаю, чтобы успеть призеров объявить.

Младшая группа (10-11 лет). Фрунзе.

Финал. «Кировакан-50» (Армения) — «Пушинас» (Алитус, Литва) — 2:0. 3. «Арзу» (Брда, Азербайджан).

Средняя группа (12-13 лет). Ужгород.

Финал. «Амра» (Сухуми, Грузия) — «Какоч» (Армения) — 4:1. 3. «Дашкын» (Азербайджан).

Старшая группа (14-15 лет). Кемерово.

Финал. «Сангар» (Тарту, Эстония) — «Метеор» (Кемерово) — 1:0. 3. «Дружба» (Ленинград).

Специализированные футбольные школы (14-15 лет)

48 команд участвовали в восьми зональных турнирах. Победители собрались в Ленинграде и с 24 по 31 мая разыграли медали. Соревновались в двух группах. Занявшие первые места, динамовцы Москвы и Тбилиси, встретились в финале. Золото получили грузины, обыгравшие сверстников из Москвы со счетом 3:1. Третий, «Зенит», с таким же счетом выиграл у ЦСКА.

Всесоюзная Спартакиада школьников

Ташкент. 17 сборных (15 союзных республик, Москвы и Ленинграда) начали турнир в трех отборочных группах. По две лучшие команды разыграли места с первое по шестое, занявшие третьи и четвертые места — с 7-го по 12-е, остальные — с 13-го по 17-е.

Борьба за медали выдалась упорнейшая, лучшие определились по дополнительным показателям. При равенстве очков у сборных Украины и Москвы, украинцев признали первыми. Разность мячей: у них чуть лучше: +3 (5-2), у москвичей, они больше забили и пропустили, + два (6-4). И Грузия по лучшей разности мячей опередила Узбекистан и получила бронзу.

«Кубок юности» (14-15 лет)

18 команд (к 15 сборным союзных республик, Москвы и Ленинграда присоединилась команда ЦС «Трудовые резервы»). Играли в трех зональных турнирах. По две лучшие команды с 10 по 20 августа встретились в Краматорске и разыграли три комплекта медалей в однокруговом турнире. Набрав восемь очков (три победы и две ничьих), золото второй год подряд завоевала сборная Грузии. РСФСР и Армения отстали на два очка. Россияне опередили сборную Армении благодаря лучшей разности мячей. Остались без медалей команды Украины, Узбекистана и Москвы.

«Кубок надежды» (16-17 лет)

Состав участников и формула турнира — точная копия «Кубка юности». Финальный турнир шестерки лучших проходил во Фрунзе с 26 октября по 5 ноября. Убедительную победу одержала сборная Москвы, набравшая девять очков: +4=1-0, 9-0. Второй призер, «Трудовые резервы», отстал от москвичей на три очка. Многовато для столь скоротечного турнира. Третья — Украина. На последующих местах сборные Киргизии, РСФСР и Латвии.

В составе москвичей немало известных имен — безвременно погибший вратарь ЦСКА Михаил Еремин, Равиль Сабитов, Константин Сарсания, Александр Мостовой, Николай Писарев, Игорь Колыванов. Странно, никого из них компетентное жюри, определяя сильнейших футболистов по позициям, не отметило. Только Колыванов получил приз как лучший бомбардир — забил три гола.

Журналисты восторгались отличной организацией соревнований и, что случается крайне редко, четкой работой судей.

Чемпионат СССР (17-18 лет)

В результате трехэтапного отбора выявили лучшую шестерку. Финальный турнир проходил в Москве с 1 по 11 октября. Наибольшее число очков набрала команда СДЮШОР (Ереван). Ее и наградили золотыми медалями. Среди призеров — две московские команды: серебряная — ЭШВСМ, и бронзовая — «Спартак». Места с четвертое по шестое заняли: «Черноморец» (Одесса), «Металлург» (Запорожье), «Днепр» (Днепропетровск). Здесь жюри отметило успевшего сыграть в двух турнирах московского форварда Колыванова. Признало его сильнейшим среди нападающих.

«Переправа» (молодые люди призывного возраста, 1966-1968 годов рождения)

Турниру придавали большое значение. Учредители, редколлегия еженедельника «Футбол-Хоккей», относились к нему как к смотру ближайшего резерва команд мастеров высшей лиги, возможно, и сборной. Состав участников — сборные команды союзных республик, Москвы и Ленинграда. Время и место соревнований традиционные — конец осени, черноморские курорты. В 1984-м играли с 19 ноября по 1 декабря в Сочи и Адлере. Ранее сборные Украины и Таджикистана побеждали по два раза, Москвы и Ленинграда — по одному. Никто из них на сей раз и в полуфинал не пробился, приветствовали нового чемпиона, уже пятого. Регламент изменений не претерпел: четыре подгруппы (называли их зонами), победители которых выходили в полуфинал.

Первая зона (РСФСР, Туркмения, Узбекистан, Латвия).

Доминировали россияне: три игры — три победы и блестящая разность мячей: 12-0. Комментарии излишни.

Вторая зона (Таджикистан, Казахстан, Ленинград, Эстония).

Двукратный победитель, сборная Таджикистана, все три матча сыграл вничью и остался не у дел. Вышел в полуфинал с пятью набранными очками Казахстан. Боролись за очки ожесточенно: три ничьих и три минимальные победы одной из сторон. В шести матчах всего 11 забитых мячей. Низкую результативность объяснили уверенной игрой защитников и вратарей.

Третья зона (Москва, Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия).

Уверенно выиграли, не оставив ни единого шанса соперникам, грузины. Как и сборная РСФСР, 12 мячей забили, ни одного не пропустили, и только раз позволили себе разделить очки с москвичами — 0:0.

Четвертая зона (Литва, Украина, Белоруссия, Молдавия).

Уверенно победили литовцы, оставив позади двукратных чемпионов — украинцев.

Полуфиналы. Первый, РСФСР — Грузия, назвали досрочным финалом, поскольку встречались две лучшие на турнире сборные, непохожие по стилю игровому и способу достижения результата. Тренер россиян Михалев перед каждой встречей напоминал: «Чтобы выиграть, надо прежде всего не пропустить». Многие команды следовали этому принципу, играли от обороны. Грузинам претила такая философия. Обуздать темперамент им было сложно, и молодой тренер Чонишвили не видел в этом смысла.

В группе его подопечные резвились, получали от игры удовольствие. Но в матче с соперником серьезным, строго следовавшим тренерским указаниям, было сложно. Атака южан стараниями российской команды, навязавшей жесткий, назойливый прессинг, притупилась. Форварды, попав в тиски персоналки и отлично налаженной страховки, не сумели перестроиться и проявить лучшие свои качества. А оборона, не испытывая до того давления, выглядела растерянной, допускала немало ошибок, но пропустила, к удивлению наблюдателей, всего один мяч — 0:1.

Упорным выдался второй полуфинал. Не сумев разобраться в установленное регламентом время (0:0), соревновались, как в тире, в стрельбе по цели с 11-метровой дистанции. Литовские юниоры стреляли лучше — 4:3. Вместо десяти ударов выполнили 12. Прекрасно защищались оба вратаря: Сухоруков (Казахстан) и Узела (Литва), отразили на двоих пять пенальти.

В матче за третье место Грузия легко, без видимого напряжения, переиграла Казахстан — 3:1. А в финале сборной РСФСР пришлось изрядно потрудиться, чтобы принудить к сдаче литовцев. 2:0.

Пять матчей провели россияне, забили 15 мячей и ни разу не пропустили. Уникальный результат. Специалисты отметили зрелую игру новых чемпионов и лучшего их футболиста Валерия Шмарова: «Сборная была на этой «Переправе» солидной. И по игре. И по отношению к футболу. Ведь играли, как говорил их тренер Н.Михалев, «мужики», вкладывая в это понятие проявление футболистами воли, настойчивости, неуемной жажды борьбы и победы...

В команде нашелся умелый дирижер — Шмаров, направлявший атаки в наиболее уязвимые точки обороны соперника. Это во многом и предопределило успех сборной РСФСР», — писал Виктор Асаулов.

Шмарова и жюри отметило как лучшего хавбека. Объявляю весь список лауреатов: вратарь — И.Узела (Литва), защитник — С.Кузнецов (РСФСР), полузащитник — В.Шмаров (РСФСР), нападающий — А.Заалишвили (Грузия).

Вот и еще один год ушел в прошлое. Новый, 1985-й, сулит большие перемены. Очень уж не любил их Владимир Семенович Высоцкий. Когда они наступили, люди восприняли их по-разному. И по сей день споры не утихают. Как бы то ни было, страна вступила в новый этап, сложный и неоднозначный в многострадальной, во многом трагичной биографии. Перемены отразятся во всех сферах жизни советского общества, включая футбол.

А вам, глубоко мною уважаемые читатели «СЭ», в преддверии стремительно наступающего на нас 2024 года желаю прежде всего здоровья и хорошего настроения. В надежде, что поводов Дед Мороз предоставит немало.

33 лучших футболиста СССР

ВРАТАРИ

1. Михаил БИРЮКОВ (Зенит). 2. Ринат ДАСАЕВ (Спартак). 3. Сергей КРАКОВСКИЙ (Днепр).

ПРАВЫЕ ЗАЩИТНИКИ

1. Тенгиз СУЛАКВЕЛИДЗЕ (Динамо Тб). 2. Владимир СОЧНОВ (Спартак). 3. Николай ЛАРИОНОВ (Зенит).

ЗАДНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

1. Александр ЧИВАДЗЕ (Динамо Тб). 2. Сергей БОРОВСКИЙ (Динамо Мн). 3. Александр БУБНОВ (Спартак).

ПЕРЕДНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

1. Сергей БАЛТАЧА (Динамо К). 2. Геннадий МОРОЗОВ (Спартак). 3. Алексей СТЕПАНОВ (Зенит).

ЛЕВЫЕ ЗАЩИТНИКИ

1. Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО (Динамо К). 2. Борис ПОЗДНЯКОВ (Спартак). 3. Юрий КУРНЕНИН (Динамо Мн).

ПРАВЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

1. Сергей ГОЦМАНОВ (Динамо Мн). 2. Валерий БРОШИН (Зенит). 3. Федор ЧЕРЕНКОВ (Спартак).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

1. Геннадий ЛИТОВЧЕНКО (Днепр). 2. Сергей АЛЕЙНИКОВ (Динамо Мн). 3. Юрий ЖЕЛУДКОВ (Зенит).

ЛЕВЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

1. Сергей ШАВЛО (Спартак). 2. Андрей ЗЫГМАНТОВИЧ (Динамо Мн). 3. Виктор КУЗНЕЦОВ (Днепр).

ПРАВЫЕ КРАЙНИЕ НАПАДАЮЩИЕ

1. Олег ПРОТАСОВ (Днепр). 2. Виктор ГРАЧЕВ (Шахтер). 3. Александр ВОРОБЬЕВ (СКА).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАПАДАЮЩИЕ

1. Юрий ГАВРИЛОВ (Спартак). 2. Сергей АНДРЕЕВ (СКА). 3. Евстафий ПЕХЛЕВАНИДИ (Кайрат).

ЛЕВЫЕ КРАЙНИЕ НАПАДАЮЩИЕ

1. Сергей РОДИОНОВ (Спартак). 2. Олег БЛОХИН (Динамо К). 3. Владимир КЛЕМЕНТЬЕВ (Зенит).

Лучшие судьи

1. Валерий БУТЕНКО, Москва.

2. Александр МУШКОВЕЦ, Москва.

3. Ромуальдас ЮШКА, Вильнюс.

4. Юрий САВЧЕНКО, Москва.

5. Анатолий МИЛЬЧЕНКО, Сухуми.

6. Вадим ЖУК, Минск.

7. Алексей СПИРИН, Москва.

8. Александр ХОХРЯКОВ, Йошкар-Ола.

9. Матевос МКРТЧЯН, Ереван.

10. Мирослав СТУПАР, Ивано-Франковск.