15-й тур РПЛ: у судей шесть двоек. Кто избежал негативной оценки?

По данным «СЭ», в последнем, 15-м, туре чемпионата России в шести из восьми матчей судьи получили двойки. Кроме того, низкими баллами оценена работа некоторых видеоарбитров. Предположительно негативные оценки получили Ян Бобровский («Динамо» — «Химки»), Евгений Кукуляк («Оренбург» — «Факел»), Артем Любимов («Локомотив» — ЦСКА), Виталий Мешков («Крылья Советов» — «Нижний Новгород»), Антон Фролов («Сочи» — «Урал»). Шестой двоечник — Владимир Москалев («Краснодар» — «Зенит») или Владислав Безбородов («Ахмат» — «Ростов»). Точно заслужил высокий балл Сергей Иванов («Спартак» — «Торпедо»). Игрок ЦСКА не удален, три защитника «Локо» избежали дисквалификации. Так питерец дебютировал в московском дерби