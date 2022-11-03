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Судейство

Сегодня, 12:28

15-й тур РПЛ: у судей шесть двоек. Кто избежал негативной оценки?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По данным «СЭ», в последнем, 15-м, туре чемпионата России в шести из восьми матчей судьи получили двойки. Кроме того, низкими баллами оценена работа некоторых видеоарбитров.

Предположительно негативные оценки получили Ян Бобровский («Динамо» — «Химки»), Евгений Кукуляк («Оренбург» — «Факел»), Артем Любимов («Локомотив» — ЦСКА), Виталий Мешков («Крылья Советов» — «Нижний Новгород»), Антон Фролов («Сочи» — «Урал»). Шестой двоечник — Владимир Москалев («Краснодар» — «Зенит») или Владислав Безбородов («Ахмат» — «Ростов»).

Точно заслужил высокий балл Сергей Иванов («Спартак» — «Торпедо»).

Артем Любимов и&nbsp;Дмитрий Баринов. Игрок ЦСКА не удален, три защитника «Локо» избежали дисквалификации. Так питерец дебютировал в московском дерби
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