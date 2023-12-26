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Сегодня, 19:55

7 российских игроков вошли в список «будущих чемпионов» Международного центра спортивных исследований

Руслан Минаев
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Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал список из 270 «будущих чемпионов, за которыми стоит следить».

Рейтинг составлен из игроков 2003 года рождения и младше. В него вошли 7 российских игроков — Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Ярослав Михайлов («Оренбург») и Сергей Пиняев («Локомотив»).

В списке вратарей лидирует Гийом Рест («Тулуза»), центральный защитник — Джорджио Скалвини («Аталанта»), левый защитник — Алехандро Бальде («Барселона»), правый защитник — Арнау Мартинес («Жирона»), опорный полузащитник — Гави («Барселона»), атакующий полузащитник — Джуд Беллингем («Реал»), левый вингер — Алехандро Гарначо («МЮ»), правый вингер — Хави Симонс («Лейпциг»), центральный нападающий — Расмус Хойлунд («МЮ»).

Источник: CIES Football Observatory
Арсен Захарян
Сергей Пиняев
РПЛ
Виктор Мелехин
Никита Салтыков
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